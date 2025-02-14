Крошка-картошка как в кафе — готовим дома вкуснее и дешевле

Ингредиенты (на 2 порции):

Картофель крупный — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Сметана — 2 ст. ложки

Твердый сыр (чеддер, гауда или российский) — 50 г

Зеленый лук — 3-4 пера

Соль, перец — по вкусу

Любая начинка (бекон, грибы, курица, ветчина) — по желанию

Как приготовить:

Запекаем картофель. Хорошо моем крупные картофелины и не очищаем от кожуры. Заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 200°C духовку на 50–60 минут. Можно запечь в микроволновке (примерно 10–12 минут на максимальной мощности), но вкус запеченного картофеля из духовки будет насыщеннее. Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке Готовим начинку. Пока картошка запекается, натрем сыр и мелко нарежем зеленый лук. Если используем начинку (грибы, курицу, бекон), слегка обжариваем ее на сковороде. Формируем "крошку". Готовую горячую картофелину разрезаем крест-накрест, слегка раздвигаем края и аккуратно разминаем мякоть вилкой, не доставая ее полностью. Добавляем сливочное масло, сметану и сыр прямо в разрезанную картошку. Размешиваем начинку вилкой, чтобы все хорошо перемешалось и растаяло. Дополняем зеленью и начинкой. Посыпаем сверху зеленым луком и добавляем по желанию жареные грибы, бекон или ветчину. Подаем сразу! Крошка-картошка вкуснее всего, когда горячая, с тянущимся сыром и ароматным маслом.

Запеченный картофель с нежной начинкой — простое, но невероятно вкусное блюдо, которое знакомо многим по кафе и фуд-кортам. Но зачем платить больше, если можно приготовить идеальную крошку-картошку дома? Она получится еще вкуснее, ароматнее и с начинкой на ваш вкус. Главное — выбрать крупный картофель и не жалеть сыра!Совет: Можно сделать "кафешный" вариант и добавить соус (чесночный, сырный, сливочный) или дополнить блюдо свежими овощами.

Приятного аппетита!