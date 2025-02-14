Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова вышла из себя из-за вмешательства мачехи дочери в организацию свадьбы
Кольцо Эйнштейна, редкое астрономическое явление, замечено недалеко от Земли
Вырастите апельсин у себя дома! Лучшие сорта для квартиры
Самый вкусный способ уменьшить камни в почках!
Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой
Гости сразу заметят! 9 вещей, которые создают неприятное впечатление о хозяйке
Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться
Ваш ковер снова будет как новый: лайфхак, который спасает от самых стойких пятен
Финляндия против быстрого мира: конфликт на Украине затянется?

Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее

1:07
Еда

В одном из выпусков программы "Живая еда" эксперты попробовали различные виды тушенки, но бесспорным лидером оказался вариант в непривычной упаковке. Вместо традиционной жестяной банки победителем дегустации стал продукт в реторт-пакете.

тушенка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тушенка

Что такое реторт-упаковка

Это гибкий многослойный пакет, предназначенный для стерилизации продуктов при высоких температурах и давлении. В отличие от металлической тары, он:

  • Устойчив к температурным перепадам, кислороду и влаге.
  • Позволяет сохранить больше питательных веществ и вкуса благодаря равномерному прогреву.
  • Легче и компактнее, что удобно в путешествиях.

Почему туристы выбирают тушенку в реторт-пакетах

  1. Удобно в походах и поездках — упаковка весит меньше и занимает минимум места.
  2. Открывается без ножа или консервного ключа — не нужны дополнительные инструменты.
  3. Можно разогреть прямо в пакете — это экономит время и посуду.
  4. Меньше отходов — после использования упаковка компактно складывается.

Уточнения

Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее
Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой
Смысл Недели о Страшном суде: что этот день открывает каждому из нас?
Гости сразу заметят! 9 вещей, которые создают неприятное впечатление о хозяйке
Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться
Ваш ковер снова будет как новый: лайфхак, который спасает от самых стойких пятен
Финляндия против быстрого мира: конфликт на Украине затянется?
От какой привычки стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье почек — вы делаете это ежедневно
Обычная пластиковая бутылка – плохая идея для заправки бензина
В Чернобыле поврежден саркофаг реактора: что известно?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.