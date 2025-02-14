Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее

В одном из выпусков программы "Живая еда" эксперты попробовали различные виды тушенки, но бесспорным лидером оказался вариант в непривычной упаковке. Вместо традиционной жестяной банки победителем дегустации стал продукт в реторт-пакете.
Это гибкий многослойный пакет, предназначенный для стерилизации продуктов при высоких температурах и давлении. В отличие от металлической тары, он:
Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд.
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