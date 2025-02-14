Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

В одном из выпусков программы "Живая еда" эксперты попробовали различные виды тушенки, но бесспорным лидером оказался вариант в непривычной упаковке. Вместо традиционной жестяной банки победителем дегустации стал продукт в реторт-пакете.

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Что такое реторт-упаковка

Это гибкий многослойный пакет, предназначенный для стерилизации продуктов при высоких температурах и давлении. В отличие от металлической тары, он:

Устойчив к температурным перепадам, кислороду и влаге.

Позволяет сохранить больше питательных веществ и вкуса благодаря равномерному прогреву.

Легче и компактнее, что удобно в путешествиях.

Почему туристы выбирают тушенку в реторт-пакетах

Удобно в походах и поездках — упаковка весит меньше и занимает минимум места. Открывается без ножа или консервного ключа — не нужны дополнительные инструменты. Можно разогреть прямо в пакете — это экономит время и посуду. Меньше отходов — после использования упаковка компактно складывается.

Уточнения

Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд.

