Индейка против курицы — какое мясо питательнее и полезнее

Для многих эти два вида мяса взаимозаменяемы, но на самом деле у них есть значительные различия. Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какое мясо полезнее и почему индейка выигрывает по многим параметрам.
Кроме того, в индейке больше триптофана — аминокислоты, участвующей в синтезе гормонов счастья (серотонина) и сна (мелатонина).
Несмотря на то, что индейка считается более полезной, курица тоже обладает рядом преимуществ:
Диетолог рекомендует не отказываться от одного вида мяса в пользу другого. Главное правило здорового питания — разнообразие. В рационе уместны оба продукта, и лучший вариант — чередовать их, получая все необходимые питательные вещества.
Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
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