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Индейка против курицы — какое мясо питательнее и полезнее

1:34
Еда

Для многих эти два вида мяса взаимозаменяемы, но на самом деле у них есть значительные различия. Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какое мясо полезнее и почему индейка выигрывает по многим параметрам.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Почему индейка считается полезнее

Индейка содержит больше:

  • Белка, который важен для мышц и общего тонуса организма.
  • Магния — незаменимого минерала для нервной системы и мышечного здоровья.
  • Фосфора, укрепляющего кости и зубы.
  • Витамина А, который поддерживает зрение и иммунитет.
  • Селена, необходимого для здоровья сердца, сосудов и щитовидной железы.

Кроме того, в индейке больше триптофана — аминокислоты, участвующей в синтезе гормонов счастья (серотонина) и сна (мелатонина).

А чем хороша курица

Несмотря на то, что индейка считается более полезной, курица тоже обладает рядом преимуществ:

  • Богата витаминами B6, B5, B12, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу нервной системы.
  • Содержит железо — важный элемент для кроветворения.
  • Включает хром, который помогает контролировать уровень сахара в крови.

Какое мясо выбрать

Диетолог рекомендует не отказываться от одного вида мяса в пользу другого. Главное правило здорового питания — разнообразие. В рационе уместны оба продукта, и лучший вариант — чередовать их, получая все необходимые питательные вещества.

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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