Индейка против курицы — какое мясо питательнее и полезнее

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Для многих эти два вида мяса взаимозаменяемы, но на самом деле у них есть значительные различия. Диетолог Марина Аплетаева рассказала, какое мясо полезнее и почему индейка выигрывает по многим параметрам.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Почему индейка считается полезнее

Индейка содержит больше:

Белка, который важен для мышц и общего тонуса организма.

Магния — незаменимого минерала для нервной системы и мышечного здоровья.

Фосфора, укрепляющего кости и зубы.

Витамина А, который поддерживает зрение и иммунитет.

Селена, необходимого для здоровья сердца, сосудов и щитовидной железы.

Кроме того, в индейке больше триптофана — аминокислоты, участвующей в синтезе гормонов счастья (серотонина) и сна (мелатонина).

А чем хороша курица

Несмотря на то, что индейка считается более полезной, курица тоже обладает рядом преимуществ:

Богата витаминами B6, B5, B12, которые участвуют в обмене веществ и поддерживают работу нервной системы.

Содержит железо — важный элемент для кроветворения.

Включает хром, который помогает контролировать уровень сахара в крови.

Какое мясо выбрать

Диетолог рекомендует не отказываться от одного вида мяса в пользу другого. Главное правило здорового питания — разнообразие. В рационе уместны оба продукта, и лучший вариант — чередовать их, получая все необходимые питательные вещества.

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки. Индейка — это приготовленное блюдо, тогда как индюшка — это особь женского пола.



