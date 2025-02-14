Блогеры уверены: горчица помогает худеть — правда или миф

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

В социальных сетях снова набирает популярность необычный способ есть овощи. Этот тренд появился еще в 2023 году, но теперь его обсуждают с новой силой. Суть проста: берете морковь, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, добавляете к ним куриные сосиски (по желанию), а затем обмакиваете все в горчицу и наслаждаетесь вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Горчица

В чем секрет

Многие уверены, что такой способ питания помогает быстрее сбросить лишний вес. Главной популяризаторшей метода называют блогершу Тиффани Мегги. Она заметно похудела, после чего начала делиться своими секретами с подписчиками и даже написала книгу.

Но все ли так просто

Диетологи предостерегают: увлекаться этим трендом бездумно не стоит. Овощи, конечно, полезны, но питаться только ими — не лучшая идея. Недостаток белков и жиров может привести к хронической усталости, гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ.

Кроме того, Yahoo Life напоминает: нет волшебного блюда, которое поможет похудеть без усилий. Важен не один "секретный" продукт, а сбалансированное питание и физическая активность.

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).



