Блогеры уверены: горчица помогает худеть — правда или миф

В социальных сетях снова набирает популярность необычный способ есть овощи. Этот тренд появился еще в 2023 году, но теперь его обсуждают с новой силой. Суть проста: берете морковь, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, добавляете к ним куриные сосиски (по желанию), а затем обмакиваете все в горчицу и наслаждаетесь вкусом.
Многие уверены, что такой способ питания помогает быстрее сбросить лишний вес. Главной популяризаторшей метода называют блогершу Тиффани Мегги. Она заметно похудела, после чего начала делиться своими секретами с подписчиками и даже написала книгу.
Диетологи предостерегают: увлекаться этим трендом бездумно не стоит. Овощи, конечно, полезны, но питаться только ими — не лучшая идея. Недостаток белков и жиров может привести к хронической усталости, гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ.
Кроме того, Yahoo Life напоминает: нет волшебного блюда, которое поможет похудеть без усилий. Важен не один "секретный" продукт, а сбалансированное питание и физическая активность.
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
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