Чем питаться во время болезни, чтобы быстрее пойти на поправку

Когда человек болеет гриппом или коронавирусом, его организм работает на пределе, пытаясь справиться с вирусной атакой. В этот период ему нужны не только лекарства и покой, но и правильное питание, которое поможет быстрее восстановиться. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в рацион во время болезни.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Какие продукты исключить

Во время болезни пищеварительная система не должна испытывать дополнительную нагрузку. Поэтому лучше отказаться от:

Фастфуда

Жирной и жареной пищи

Избытка сахара и соли

Такие продукты требуют больших затрат энергии на переваривание и могут ухудшить самочувствие.

Что обязательно должно быть в рационе

1. Белок для иммунитета

Организму необходим белок для восстановления клеток и борьбы с вирусом. Поэтому во время болезни полезно есть:

Котлеты и биточки

Рыбу

Курицу

Но важно, чтобы блюда были приготовлены щадящим способом — на пару, отварные или тушеные.

2. Витамин D

Этот витамин укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами. Его много в печени трески, которую диетолог советует включить в рацион.

3. Антиоксиданты и витамин С

Фрукты, овощи и ягоды (даже замороженные) богаты антиоксидантами и помогают быстрее выздоравливать. Витамин С содержится не только в цитрусовых, но и в:

Квашеной капусте

Болгарском перце

Они поддержат иммунитет и ускорят выздоровление.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

