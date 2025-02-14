Чем питаться во время болезни, чтобы быстрее пойти на поправку

Когда человек болеет гриппом или коронавирусом, его организм работает на пределе, пытаясь справиться с вирусной атакой. В этот период ему нужны не только лекарства и покой, но и правильное питание, которое поможет быстрее восстановиться. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в рацион во время болезни.
Во время болезни пищеварительная система не должна испытывать дополнительную нагрузку. Поэтому лучше отказаться от:
Такие продукты требуют больших затрат энергии на переваривание и могут ухудшить самочувствие.
1. Белок для иммунитета
Организму необходим белок для восстановления клеток и борьбы с вирусом. Поэтому во время болезни полезно есть:
Но важно, чтобы блюда были приготовлены щадящим способом — на пару, отварные или тушеные.
2. Витамин D
Этот витамин укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами. Его много в печени трески, которую диетолог советует включить в рацион.
3. Антиоксиданты и витамин С
Фрукты, овощи и ягоды (даже замороженные) богаты антиоксидантами и помогают быстрее выздоравливать. Витамин С содержится не только в цитрусовых, но и в:
Они поддержат иммунитет и ускорят выздоровление.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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