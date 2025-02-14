В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел

Многие считают, что хлеб — это простая выпечка, которая не требует особых условий хранения. Однако, если не соблюдать определенные правила, он быстро засыхает, покрывается плесенью или теряет вкус. Специалисты Роскачества совместно с Научно-исследовательским институтом хлебопекарной промышленности рассказали, как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался свежим как можно дольше.
Оптимальное место для хранения — темное и сухое пространство с температурой 20-25°C и влажностью около 70%. Если в доме есть хлебница, ее не стоит ставить на подоконник или рядом с плитой — резкие перепады температуры и влажности создают идеальную среду для появления плесени.
Некоторые хозяйки кладут хлеб в холодильник, и это действительно помогает продлить его срок годности до 2-3 недель. Однако у этого способа есть нюанс: при слишком низкой температуре выпечка быстрее теряет влагу и становится черствой.
Заводская пластиковая упаковка удобна, но в ней быстро образуется конденсат, что ускоряет развитие плесени. Вместо этого лучше оборачивать хлеб в бумагу, хлопковое или льняное полотенце. Для длительного хранения можно использовать специальные текстильные мешочки.
Хле́бница — ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.). Также считается, что хлеб лучше сохраняет вкус в темноте.
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