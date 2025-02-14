В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что хлеб — это простая выпечка, которая не требует особых условий хранения. Однако, если не соблюдать определенные правила, он быстро засыхает, покрывается плесенью или теряет вкус. Специалисты Роскачества совместно с Научно-исследовательским институтом хлебопекарной промышленности рассказали, как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался свежим как можно дольше.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

Где хранить хлеб, чтобы он не испортился

Оптимальное место для хранения — темное и сухое пространство с температурой 20-25°C и влажностью около 70%. Если в доме есть хлебница, ее не стоит ставить на подоконник или рядом с плитой — резкие перепады температуры и влажности создают идеальную среду для появления плесени.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике

Некоторые хозяйки кладут хлеб в холодильник, и это действительно помогает продлить его срок годности до 2-3 недель. Однако у этого способа есть нюанс: при слишком низкой температуре выпечка быстрее теряет влагу и становится черствой.

Почему нельзя оставлять хлеб в целлофановой упаковке

Заводская пластиковая упаковка удобна, но в ней быстро образуется конденсат, что ускоряет развитие плесени. Вместо этого лучше оборачивать хлеб в бумагу, хлопковое или льняное полотенце. Для длительного хранения можно использовать специальные текстильные мешочки.

Какие сорта хлеба портятся быстрее

Нарезанный хлеб портится быстрее цельного, так как его поверхность сильнее контактирует с воздухом.

портится быстрее цельного, так как его поверхность сильнее контактирует с воздухом. Пшеничный хлеб более подвержен плесневению, чем ржаной, так как содержит больше влаги.

Уточнения

Хле́бница — ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.). Также считается, что хлеб лучше сохраняет вкус в темноте.



