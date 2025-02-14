Забудьте про дискомфорт: как есть яблоки, чтобы они не раздражали желудок

Яблоки считаются полезным продуктом, богатым витаминами и клетчаткой, но при некоторых проблемах с желудком они могут доставлять неудобства. Особенно это касается людей с повышенной кислотностью желудочного сока. Употребление свежих яблок в таком случае может спровоцировать изжогу, усиление боли или даже обострение гастрита.
Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как избежать неприятных последствий, не отказываясь от этого полезного фрукта.
Врач рекомендует заменить свежие яблоки на печеные. Такой способ приготовления снижает их кислотность, делает фрукт легче усваиваемым и мягче воздействующим на слизистую желудка. При этом полезные свойства яблок не только сохраняются, но и усиливаются.
Такой десерт будет не только вкусным, но и безопасным для людей с чувствительным желудком.
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