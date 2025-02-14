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Забудьте про дискомфорт: как есть яблоки, чтобы они не раздражали желудок

2:09
Еда

Яблоки считаются полезным продуктом, богатым витаминами и клетчаткой, но при некоторых проблемах с желудком они могут доставлять неудобства. Особенно это касается людей с повышенной кислотностью желудочного сока. Употребление свежих яблок в таком случае может спровоцировать изжогу, усиление боли или даже обострение гастрита.

Яблоки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблоки

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как избежать неприятных последствий, не отказываясь от этого полезного фрукта.

Как правильно есть яблоки при проблемах с желудком

Врач рекомендует заменить свежие яблоки на печеные. Такой способ приготовления снижает их кислотность, делает фрукт легче усваиваемым и мягче воздействующим на слизистую желудка. При этом полезные свойства яблок не только сохраняются, но и усиливаются.

Чем полезны печеные яблоки

  • Больше пектина. В процессе запекания увеличивается содержание пектина — природного сорбента, который нормализует работу кишечника, улучшает пищеварение и способствует выведению токсинов.
  • Меньше кислоты. Запеченные плоды имеют более щадящее воздействие на желудок, так как часть кислот разрушается при термической обработке.
  • Улучшают обмен веществ. Печеные яблоки способствуют нормализации микрофлоры кишечника и улучшению метаболизма.
  • Подходят для щадящей диеты. Людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ часто рекомендуют печеные фрукты, так как они мягкие, не раздражают слизистую и легко перевариваются.

Как приготовить печеные яблоки

Запечь яблоки очень просто:

  1. Вымыть фрукты и удалить сердцевину.
  2. Можно добавить немного меда или корицы для вкуса.
  3. Поставить в духовку при 180°C на 15-20 минут, пока мякоть не станет мягкой.

Такой десерт будет не только вкусным, но и безопасным для людей с чувствительным желудком.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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