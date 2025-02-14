Забудьте про дискомфорт: как есть яблоки, чтобы они не раздражали желудок

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблоки считаются полезным продуктом, богатым витаминами и клетчаткой, но при некоторых проблемах с желудком они могут доставлять неудобства. Особенно это касается людей с повышенной кислотностью желудочного сока. Употребление свежих яблок в таком случае может спровоцировать изжогу, усиление боли или даже обострение гастрита.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблоки

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал, как избежать неприятных последствий, не отказываясь от этого полезного фрукта.

Как правильно есть яблоки при проблемах с желудком

Врач рекомендует заменить свежие яблоки на печеные. Такой способ приготовления снижает их кислотность, делает фрукт легче усваиваемым и мягче воздействующим на слизистую желудка. При этом полезные свойства яблок не только сохраняются, но и усиливаются.

Чем полезны печеные яблоки

Больше пектина. В процессе запекания увеличивается содержание пектина — природного сорбента, который нормализует работу кишечника, улучшает пищеварение и способствует выведению токсинов.

Меньше кислоты. Запеченные плоды имеют более щадящее воздействие на желудок, так как часть кислот разрушается при термической обработке.

Улучшают обмен веществ. Печеные яблоки способствуют нормализации микрофлоры кишечника и улучшению метаболизма.

Подходят для щадящей диеты. Людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ часто рекомендуют печеные фрукты, так как они мягкие, не раздражают слизистую и легко перевариваются.

Как приготовить печеные яблоки

Запечь яблоки очень просто:

Вымыть фрукты и удалить сердцевину. Можно добавить немного меда или корицы для вкуса. Поставить в духовку при 180°C на 15-20 минут, пока мякоть не станет мягкой.

Такой десерт будет не только вкусным, но и безопасным для людей с чувствительным желудком.