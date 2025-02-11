Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами

Приготовление котлет часто не оправдывает ожиданий: они могут получиться жёсткими или сухими. Однако существует старинный способ, который позволяет превратить обычные котлеты в настоящее кулинарное произведение — использование пищевой соды.
Наши бабушки знали, как готовить вкусные блюда, и применяли соду не только в выпечке, но и для придания мясу мягкости и воздушности. Давайте рассмотрим, как приготовить нежные и сочные котлеты с добавлением соды.
Многие добавляют в котлеты хлеб или яйца, но в этом рецепте это не требуется. Хлеб и яйца делают фарш плотным, что может привести к жёсткости котлет. Сода и сливочное масло компенсируют необходимую влагу и нежность, поэтому лишние ингредиенты не нужны.
Итак, секрет вкусных котлет: тщательное вымешивание фарша, добавление пищевой соды, натёртого сливочного масла и лука, а также время для настаивания. Избегайте добавления хлеба и яиц. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить нежные и сочные котлеты, которые будут радовать вас и ваших близких. Приятного аппетита!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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