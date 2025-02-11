Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление котлет часто не оправдывает ожиданий: они могут получиться жёсткими или сухими. Однако существует старинный способ, который позволяет превратить обычные котлеты в настоящее кулинарное произведение — использование пищевой соды.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Наши бабушки знали, как готовить вкусные блюда, и применяли соду не только в выпечке, но и для придания мясу мягкости и воздушности. Давайте рассмотрим, как приготовить нежные и сочные котлеты с добавлением соды.

Приготовление идеального фарша. Качество котлет во многом зависит от основы. Тщательно вымесите фарш, чтобы добиться однородной структуры. Чем дольше вы будете его месить, тем лучше получится результат. Затем добавьте одну чайную ложку пищевой соды для придания воздушности. Добавление сливочного масла. Натрите его на мелкой тёрке и смешайте с фаршем. Сливочное масло сделает котлеты более нежными и сочными. Также натрите на тёрке репчатый лук, чтобы он равномерно распределился по фаршу. После добавления масла и лука тщательно перемешайте фарш. "Отдых" фарша. Не спешите сразу лепить котлеты. Дайте фаршу постоять хотя бы 30 минут. За это время сода вступает в реакцию с компонентами фарша, делая его более рыхлым. Этот этап необходим для достижения желаемой текстуры будущих котлет. Жарка и подача. Сформируйте котлеты нужного размера и обжарьте на растительном масле до готовности. Следите за температурой: средний огонь обеспечит равномерное прожаривание.

Многие добавляют в котлеты хлеб или яйца, но в этом рецепте это не требуется. Хлеб и яйца делают фарш плотным, что может привести к жёсткости котлет. Сода и сливочное масло компенсируют необходимую влагу и нежность, поэтому лишние ингредиенты не нужны.

Итак, секрет вкусных котлет: тщательное вымешивание фарша, добавление пищевой соды, натёртого сливочного масла и лука, а также время для настаивания. Избегайте добавления хлеба и яиц. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить нежные и сочные котлеты, которые будут радовать вас и ваших близких. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

