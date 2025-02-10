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Этот неожиданный ингредиент делает тесто пышным и мягким — проверено наукой

2:05
Еда

Обычный майонез, который годами пылится в холодильнике, может превратить вашу выпечку в идеальную. Шеф-повара и кондитеры давно используют этот лайфхак, но только недавно учёные подтвердили, почему он действительно работает.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Почему майонез улучшает тесто

Шеф-повар Джеймс Берд сравнивает майонез с "катализатором текстуры". В интервью для Food & Wine он объяснил, что эмульсия в майонезе стабилизирует пузырьки воздуха, делая тесто более воздушным.

Исследование в Cereal Chemistry Journal показало, что жиры в майонезе обволакивают частицы муки, уменьшая образование глютена. Чем меньше клейковины, тем нежнее и мягче получается структура выпечки.

Эксперимент, который удивил пекарей

Кондитер Клэр Саффиц провела эксперимент, заменив половину масла в тесте на майонез. Результаты были впечатляющими:

  • Кексы поднялись на 40% выше.
  • Мякиш стал мягким, как зефир.
  • Выпечка дольше оставалась свежей и влажной.

Исторический лайфхак из СССР

Добавление майонеза в тесто — не новая практика. В СССР его использовали в выпечке из-за дефицита сливочного масла. Этот метод передавался из поколения в поколение и, как оказалось, имел научное объяснение.

Современные пекари, такие как Ирина Чадеева, автор книги Пироги и кое-что ещё, подтверждают: майонез не только экономит время, но и делает выпечку стабильной, даже если температура в духовке скачет.

А что насчёт вкуса

Многие боятся, что выпечка будет отдавать майонезом, но этот страх необоснован. Кислотность соуса нейтрализуется при выпекании, а сахар и ваниль маскируют любые посторонние нотки.

На форуме Reddit пользователь u/BakingPro поделился лайфхаком: добавив чайную ложку майонеза в шоколадное тесто, он получил брауни, которые по влажности не уступали ресторанным десертам.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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