Легкий салатик из огурцов, который можно есть сколько угодно: идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой

Этот салатик не только низкокалорийный, но и невероятно вкусный. Он станет любимым блюдом всей семьи благодаря простоте приготовления, а ещё он абсолютно безвреден для фигуры!

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ огурцы

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 2-3 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук (по желанию можно заменить сладким перцем) — 1 шт.

Заправка:

Растительное масло — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 2 ст. л.

Чеснок — 2-4 зубчика

Свежий укроп — небольшой пучок

Соль, сахар и специи — по вкусу

Приготовление:

Очистите морковь и натрите её на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкими кружочками, а лук полукольцами. Сложите все ингредиенты в салатник. Смешайте бальзамический уксус и растительное масло. Добавьте сахар, соль и перец по вкусу. Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте укроп и добавьте их в заправку. Тщательно перемешайте. Заправка для салата готова. Заправьте салат приготовленной смесью, накройте пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей еще раз перемешайте.

Этот витаминный салатик можно употреблять даже вечером благодаря его низкой калорийности.

Приятного аппетита!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

