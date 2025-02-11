Легкий салатик из огурцов, который можно есть сколько угодно: идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой

Этот салатик не только низкокалорийный, но и невероятно вкусный. Он станет любимым блюдом всей семьи благодаря простоте приготовления, а ещё он абсолютно безвреден для фигуры!
Ингредиенты:
Заправка:
Приготовление:
Этот витаминный салатик можно употреблять даже вечером благодаря его низкой калорийности.
Приятного аппетита!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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