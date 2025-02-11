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Легкий салатик из огурцов, который можно есть сколько угодно: идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой

Еда

Этот салатик не только низкокалорийный, но и невероятно вкусный. Он станет любимым блюдом всей семьи благодаря простоте приготовления, а ещё он абсолютно безвреден для фигуры!

огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
огурцы

Ингредиенты:

  • Свежие огурцы — 2-3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук (по желанию можно заменить сладким перцем) — 1 шт.

Заправка:

  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2-4 зубчика
  • Свежий укроп — небольшой пучок
  • Соль, сахар и специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите морковь и натрите её на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкими кружочками, а лук полукольцами. Сложите все ингредиенты в салатник.
  2. Смешайте бальзамический уксус и растительное масло. Добавьте сахар, соль и перец по вкусу. Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте укроп и добавьте их в заправку. Тщательно перемешайте. Заправка для салата готова.
  3. Заправьте салат приготовленной смесью, накройте пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей еще раз перемешайте.

Этот витаминный салатик можно употреблять даже вечером благодаря его низкой калорийности.
Приятного аппетита!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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