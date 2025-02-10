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Не спешите выливать кислое молоко — из него получаются невероятно вкусные блины

1:24
Еда

Блины — это всегда удачное решение для семейного завтрака или масленичного угощения. Но чтобы накормить всю семью, не обязательно печь целую гору тонких блинчиков! Пышные блины на кислом молоке готовятся легко, получаются сытными, а главное — позволяют использовать молоко, которое уже не первой свежести.

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

Что понадобится:

  • кислое молоко — 1,5 стакана
  • мука — 1 стакан
  • яйцо — 1 шт.
  • сода — 1/2 ч. л.
  • соль, сахар — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Как приготовить:

  1. Влейте в глубокую миску кислое молоко комнатной температуры.
  2. Добавьте яйцо, соду, соль, сахар и тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку, затем размешайте тесто до однородности, чтобы не осталось комочков.
  4. Дайте тесту постоять 5-10 минут, пока разогревается сковорода.
  5. Жарьте блины на растительном или сливочном масле до золотистой корочки.

Почему этот рецепт стоит попробовать

  • Экономично — не придётся выливать прокисшее молоко.
  • Быстро и просто — минимум ингредиентов и лёгкость в приготовлении.
  • Очень сытно — нескольких блинчиков хватит, чтобы утолить голод.

Подавайте пышные блины со сметаной, мёдом, вареньем или сгущёнкой - и наслаждайтесь!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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