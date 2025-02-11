Готовим ядреную горчицу дома: после неё вы даже не посмотрите на магазинные аналоги с консервантами

Горчица — традиционный русский соус, который любят многие. Предлагаем приготовить его самостоятельно, чтобы оценить разницу с магазинными аналогами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Горчица, приготовленная по этому рецепту, обладает насыщенным вкусом и приятной гладкой текстурой. Она выгодно отличается от покупных вариантов и не содержит никаких консервантов. Наслаждайтесь вкусом без вреда для здоровья!
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
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