Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне
Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила
Зубная паста спасёт ваши цветы: неожиданный способ избавиться от вредителей
Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно
Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом
Россия усиливает энергоподдержку Абхазии
Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия
Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате

Готовим ядреную горчицу дома: после неё вы даже не посмотрите на магазинные аналоги с консервантами

1:11
Еда

Горчица — традиционный русский соус, который любят многие. Предлагаем приготовить его самостоятельно, чтобы оценить разницу с магазинными аналогами.

Горчица
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Горчица

Ингредиенты:

  • Горчичный порошок — 50 г;
  • Горячая вода — 150 мл;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Подсолнечное масло — 2 ч. л.;
  • Уксус — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте горчичный порошок и горячую воду до получения однородной массы без комочков.
  2. Оставьте смесь на 1 час при комнатной температуре для настаивания. Затем добавьте подсолнечное масло, сахар и соль, тщательно перемешайте.
  3. Дайте соусу настояться еще 30 минут, затем переложите его в закрытую посуду и уберите в холодильник.

Горчица, приготовленная по этому рецепту, обладает насыщенным вкусом и приятной гладкой текстурой. Она выгодно отличается от покупных вариантов и не содержит никаких консервантов. Наслаждайтесь вкусом без вреда для здоровья!

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Туризм
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан Аудио 
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне
Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила
Зубная паста спасёт ваши цветы: неожиданный способ избавиться от вредителей
Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно
Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом
Россия усиливает энергоподдержку Абхазии
Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия
Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате
Загадка Плато Путорана: озёрные попугаи, которых больше нигде нет в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.