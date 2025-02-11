Готовим ядреную горчицу дома: после неё вы даже не посмотрите на магазинные аналоги с консервантами

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Горчица — традиционный русский соус, который любят многие. Предлагаем приготовить его самостоятельно, чтобы оценить разницу с магазинными аналогами.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Горчица

Ингредиенты:

Горчичный порошок — 50 г;

Горячая вода — 150 мл;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — 0,5 ч. л.;

Подсолнечное масло — 2 ч. л.;

Уксус — 2 ст. л.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте горчичный порошок и горячую воду до получения однородной массы без комочков. Оставьте смесь на 1 час при комнатной температуре для настаивания. Затем добавьте подсолнечное масло, сахар и соль, тщательно перемешайте. Дайте соусу настояться еще 30 минут, затем переложите его в закрытую посуду и уберите в холодильник.

Горчица, приготовленная по этому рецепту, обладает насыщенным вкусом и приятной гладкой текстурой. Она выгодно отличается от покупных вариантов и не содержит никаких консервантов. Наслаждайтесь вкусом без вреда для здоровья!

Уточнения

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).



