Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус. Приготовление занимает всего час, а духовка не понадобится!
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Торт
Ингредиенты для коржей:
Яйца — 3 шт.
Сахар — 100 г
Молоко — 160 мл
Мука — 170 г
Какао-порошок — 2 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л. (с горкой)
Ванилин — 1 г
Растительное масло — 3 ст. л.
Для пропитки:
Натуральный кофе — 2 ч. л.
Сахар — 2 ст. л.
Вода — 200 мл
Для крема:
Мягкий творожный сыр — 200 г
Сгущённое молоко — 100 мл
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до образования лёгкой пены. Постепенно добавьте молоко и муку, продолжая взбивать.
В отдельной миске смешайте какао-порошок, разрыхлитель, ванилин и растительное масло. Добавьте эту смесь к яичной массе и тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и смажьте её маслом. Вылейте тесто и распределите его равномерно. Жарьте коржи под крышкой по 1 минуте с каждой стороны до появления пузырьков. Переверните коржи и готовьте ещё 1 минуту. Дайте коржам остыть.
Для пропитки смешайте кофе с сахаром в небольшой кастрюле. Залейте смесь стаканом кипятка, доведите до кипения и снимите с огня. Остудите пропитку до комнатной температуры.
Взбейте творожный сыр со сгущённым молоком до однородной консистенции.
Смажьте каждый корж пропиткой, затем кремом и сложите друг на друга. Соберите торт и поставьте его в холодильник минимум на час, чтобы коржи пропитались.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.