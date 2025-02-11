Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус. Приготовление занимает всего час, а духовка не понадобится!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Ингредиенты для коржей:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г

Молоко — 160 мл

Мука — 170 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л. (с горкой)

Ванилин — 1 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Для пропитки:

Натуральный кофе — 2 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Вода — 200 мл

Для крема:

Мягкий творожный сыр — 200 г

Сгущённое молоко — 100 мл

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до образования лёгкой пены. Постепенно добавьте молоко и муку, продолжая взбивать. В отдельной миске смешайте какао-порошок, разрыхлитель, ванилин и растительное масло. Добавьте эту смесь к яичной массе и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и смажьте её маслом. Вылейте тесто и распределите его равномерно. Жарьте коржи под крышкой по 1 минуте с каждой стороны до появления пузырьков. Переверните коржи и готовьте ещё 1 минуту. Дайте коржам остыть. Для пропитки смешайте кофе с сахаром в небольшой кастрюле. Залейте смесь стаканом кипятка, доведите до кипения и снимите с огня. Остудите пропитку до комнатной температуры. Взбейте творожный сыр со сгущённым молоком до однородной консистенции. Смажьте каждый корж пропиткой, затем кремом и сложите друг на друга. Соберите торт и поставьте его в холодильник минимум на час, чтобы коржи пропитались.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

