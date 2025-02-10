Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт теста с минимальным набором ингредиентов подходит для приготовления пельменей, вареников и других мучных изделий и позволяет быстро приготовить вкусные блюда. Тесто не разваривается, не прилипает к рукам и обеспечивает отличные результаты. Продукты, указанные в рецепте, рассчитаны на 1 килограмм теста.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Ингредиенты:

Несладкая газированная вода — 1 стакан;

Яйцо — 1 штука;

Соль — 0,5 чайной ложки;

Сахар — 0,5 чайной ложки;

Растительное масло — 4 столовые ложки;

Мука — 4 стакана.

Приготовление:

Разбейте яйцо в глубокую миску, добавьте соль, сахар и растительное масло. Постепенно добавляя муку, замешивайте тесто, пока оно не станет мягким и эластичным. Тесто должно быть однородным и не прилипать к рукам и поверхности. Сформируйте из теста пельмени, вареники или другие изделия. Благодаря универсальному составу, тесто можно варить, жарить, запекать в духовке или использовать для чебуреков (если добавить яйца).

Готовое тесто станет отличным дополнением к вашему кулинарному арсеналу, позволяя экспериментировать с рецептами и радовать близких вкусными блюдами.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.



Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

