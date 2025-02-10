Готовим тесто для вареников и пельменей, которое не разварится и не прилипает к рукам

Этот рецепт теста с минимальным набором ингредиентов подходит для приготовления пельменей, вареников и других мучных изделий и позволяет быстро приготовить вкусные блюда. Тесто не разваривается, не прилипает к рукам и обеспечивает отличные результаты. Продукты, указанные в рецепте, рассчитаны на 1 килограмм теста.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовое тесто станет отличным дополнением к вашему кулинарному арсеналу, позволяя экспериментировать с рецептами и радовать близких вкусными блюдами.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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