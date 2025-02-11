Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить

Ингредиенты:
Процесс приготовления:
1. Очистите картофель и разрежьте его на четыре части. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.
2. Сложите подготовленные овощи в кастрюлю, залейте водой и варите около 25 минут.
3. Пока овощи варятся, обжарьте нарезанную петрушку на смеси сливочного и растительного масел в течение 5-6 минут. Зелень придаст блюду неповторимый аромат.
4. Когда овощи будут готовы, слейте воду и разомните их толкушкой вместе с обжаренной петрушкой. Добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу.
Такой гарнир получается гораздо вкуснее и сытнее, чем традиционное картофельное пюре. В некоторых вариациях в "стампот" также могут добавлять различные овощи, фрукты или даже мелко нарезанную колбасу.
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.
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