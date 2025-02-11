Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты:

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Картофель — около 7-8 штук. Лук репчатый — 1 штука. Морковь — 1 штука. Масло сливочное — 80 грамм. Сливки 20% — 80 мл. Петрушка свежая — 1 или 2 пучка. Растительное масло, соль, черный молотый перец.

Процесс приготовления:

1. Очистите картофель и разрежьте его на четыре части. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.

2. Сложите подготовленные овощи в кастрюлю, залейте водой и варите около 25 минут.

3. Пока овощи варятся, обжарьте нарезанную петрушку на смеси сливочного и растительного масел в течение 5-6 минут. Зелень придаст блюду неповторимый аромат.

4. Когда овощи будут готовы, слейте воду и разомните их толкушкой вместе с обжаренной петрушкой. Добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу.

Такой гарнир получается гораздо вкуснее и сытнее, чем традиционное картофельное пюре. В некоторых вариациях в "стампот" также могут добавлять различные овощи, фрукты или даже мелко нарезанную колбасу.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

