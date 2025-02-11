Какой творог нельзя использовать для сырников? Разбираем ошибки

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие используют любой творог, не задумываясь о его свойствах. В итоге сырники разваливаются, получаются сухими или, наоборот, слишком мягкими и расплываются на сковороде. Всё дело в жирности творога!

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сырники

Какой творог точно не подойдёт

1. Слишком сухой творог

Его сложно размять до нужной консистенции.

Тесто плохо лепится, сырники крошатся.

Обладает выраженной кислинкой, которую приходится "маскировать" большим количеством сахара.

2. Слишком жирный творог

Из-за мягкости тесто получается слишком жидким.

Чтобы спасти ситуацию, приходится добавлять много муки, а это делает сырники плотными и тяжёлыми.

Какой творог лучше использовать

Идеальный вариант — творог средней жирности (9%). Он сохраняет баланс между мягкостью и плотностью, что позволяет приготовить ровные, румяные и нежные сырники без лишней муки и сахара.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

