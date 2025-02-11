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Какой творог нельзя использовать для сырников? Разбираем ошибки

1:02
Еда

Многие используют любой творог, не задумываясь о его свойствах. В итоге сырники разваливаются, получаются сухими или, наоборот, слишком мягкими и расплываются на сковороде. Всё дело в жирности творога!

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сырники

Какой творог точно не подойдёт

1. Слишком сухой творог

  • Его сложно размять до нужной консистенции.
  • Тесто плохо лепится, сырники крошатся.
  • Обладает выраженной кислинкой, которую приходится "маскировать" большим количеством сахара.

2. Слишком жирный творог

  • Из-за мягкости тесто получается слишком жидким.
  • Чтобы спасти ситуацию, приходится добавлять много муки, а это делает сырники плотными и тяжёлыми.

Какой творог лучше использовать

Идеальный вариант — творог средней жирности (9%). Он сохраняет баланс между мягкостью и плотностью, что позволяет приготовить ровные, румяные и нежные сырники без лишней муки и сахара.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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