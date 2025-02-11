Какой творог нельзя использовать для сырников? Разбираем ошибки

Многие используют любой творог, не задумываясь о его свойствах. В итоге сырники разваливаются, получаются сухими или, наоборот, слишком мягкими и расплываются на сковороде. Всё дело в жирности творога!
1. Слишком сухой творог
2. Слишком жирный творог
Идеальный вариант — творог средней жирности (9%). Он сохраняет баланс между мягкостью и плотностью, что позволяет приготовить ровные, румяные и нежные сырники без лишней муки и сахара.
Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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