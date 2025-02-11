Как правильно лепить фрикадельки, чтобы они не развалились

Фрикадельки — универсальный ингредиент для супов, пасты и гарниров. Но многие сталкиваются с проблемой: во время варки они теряют форму и превращаются в мясную кашу. Чаще всего это связывают с отсутствием яйца в составе фарша. Однако секрет в другом!
1. Вымешивание фарша
Перед формированием фрикаделек мясную массу нужно тщательно вымесить и отбить. Это позволит белкам соединиться, а фарш станет более плотным и эластичным.
2. Заморозка перед приготовлением
Готовые фрикадельки нужно отправить в морозильник минимум на 30 минут. Это укрепит их структуру, и при варке они не потеряют форму.
3. Оптимальное время варки
Замороженные фрикадельки варят 10-15 минут. Этого достаточно, чтобы они остались сочными и не разварились.
Чтобы фрикадельки получились упругими и не разваливались, достаточно правильно подготовить фарш и слегка заморозить заготовки. Яйца здесь вовсе не нужны!
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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