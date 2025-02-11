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Как правильно лепить фрикадельки, чтобы они не развалились

1:10
Еда

Фрикадельки — универсальный ингредиент для супов, пасты и гарниров. Но многие сталкиваются с проблемой: во время варки они теряют форму и превращаются в мясную кашу. Чаще всего это связывают с отсутствием яйца в составе фарша. Однако секрет в другом!

фрикадельки
Фото: commons.wikimedia.org by Baoothersks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фрикадельки

Как сделать фрикадельки плотными без яиц

1. Вымешивание фарша

Перед формированием фрикаделек мясную массу нужно тщательно вымесить и отбить. Это позволит белкам соединиться, а фарш станет более плотным и эластичным.

2. Заморозка перед приготовлением

Готовые фрикадельки нужно отправить в морозильник минимум на 30 минут. Это укрепит их структуру, и при варке они не потеряют форму.

3. Оптимальное время варки

Замороженные фрикадельки варят 10-15 минут. Этого достаточно, чтобы они остались сочными и не разварились.

Чтобы фрикадельки получились упругими и не разваливались, достаточно правильно подготовить фарш и слегка заморозить заготовки. Яйца здесь вовсе не нужны!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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