Многие считают, что "пузырчатость" чебуреков зависит от особого рецепта теста. В ход идут сода, молоко и даже спирт. Но главный секрет вовсе не в ингредиентах, а в правильном способе жарки.
1. Масло должно быть хорошо разогрето
Чебуреки нужно опускать только в раскалённое масло, иначе тесто впитает жир и не поднимется.
2. Во время жарки поливайте чебуреки маслом
Этот приём создаёт пузырьки на поверхности и делает корочку хрустящей.
3. Время жарки — 5 минут
Если держать дольше, чебуреки пересохнут и быстро зачерствеют.
4. Правильное охлаждение
После жарки чебуреки нельзя класть на тарелку — лучше выкладывать их на решётку или бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир и сохранить хруст.
Запомните этот способ, и ваши чебуреки будут пузырчатыми, сочными и хрустящими даже без "секретных" добавок в тесто.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.