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Хотите чебуреки с пузырьками? Делайте так — секрет жарки

Еда

Многие считают, что "пузырчатость" чебуреков зависит от особого рецепта теста. В ход идут сода, молоко и даже спирт. Но главный секрет вовсе не в ингредиентах, а в правильном способе жарки.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Как правильно жарить чебуреки

1. Масло должно быть хорошо разогрето

Чебуреки нужно опускать только в раскалённое масло, иначе тесто впитает жир и не поднимется.

2. Во время жарки поливайте чебуреки маслом

Этот приём создаёт пузырьки на поверхности и делает корочку хрустящей.

3. Время жарки — 5 минут

Если держать дольше, чебуреки пересохнут и быстро зачерствеют.

4. Правильное охлаждение

После жарки чебуреки нельзя класть на тарелку — лучше выкладывать их на решётку или бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир и сохранить хруст.

Идеальные чебуреки — это просто!

Запомните этот способ, и ваши чебуреки будут пузырчатыми, сочными и хрустящими даже без "секретных" добавок в тесто.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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