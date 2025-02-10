Хотите чебуреки с пузырьками? Делайте так — секрет жарки

Многие считают, что "пузырчатость" чебуреков зависит от особого рецепта теста. В ход идут сода, молоко и даже спирт. Но главный секрет вовсе не в ингредиентах, а в правильном способе жарки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Как правильно жарить чебуреки

1. Масло должно быть хорошо разогрето

Чебуреки нужно опускать только в раскалённое масло, иначе тесто впитает жир и не поднимется.

2. Во время жарки поливайте чебуреки маслом

Этот приём создаёт пузырьки на поверхности и делает корочку хрустящей.

3. Время жарки — 5 минут

Если держать дольше, чебуреки пересохнут и быстро зачерствеют.

4. Правильное охлаждение

После жарки чебуреки нельзя класть на тарелку — лучше выкладывать их на решётку или бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир и сохранить хруст.

Идеальные чебуреки — это просто!

Запомните этот способ, и ваши чебуреки будут пузырчатыми, сочными и хрустящими даже без "секретных" добавок в тесто.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

