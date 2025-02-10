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5 ошибок хранения молочных продуктов, которые совершают многие

1:14
Еда

Многие думают, что молочные продукты сохраняют свежесть просто потому, что находятся в холодильнике. Однако их срок годности зависит не только от температуры, но и от того, где именно они лежат.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Ошибка, которая сокращает срок хранения молочки

Если поставить кефир, сметану или сыр ближе к краю полки, они могут испортиться быстрее. Причина в том, что в этих зонах температура менее стабильна, особенно если вы часто открываете дверцу холодильника.

Где лучше хранить молочные продукты?

  • Размещайте их в глубине полки, ближе к задней стенке — здесь температура стабильнее.
  • Избегайте хранения на дверце холодильника — там слишком тёпло.
  • Учитывайте, что верхние полки теплее, чем нижние, поэтому молочные продукты лучше держать внизу.

Дополнительный лайфхак

Если хотите, чтобы сыр или творог не пересыхали, храните их в стеклянном контейнере с крышкой — так продукты дольше останутся свежими.

Простая привычка — больше пользы

Переставив молочные продукты в более прохладное место, можно значительно продлить их срок хранения и сэкономить деньги.

Уточнения

Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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