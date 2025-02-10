5 ошибок хранения молочных продуктов, которые совершают многие

Многие думают, что молочные продукты сохраняют свежесть просто потому, что находятся в холодильнике. Однако их срок годности зависит не только от температуры, но и от того, где именно они лежат.
Если поставить кефир, сметану или сыр ближе к краю полки, они могут испортиться быстрее. Причина в том, что в этих зонах температура менее стабильна, особенно если вы часто открываете дверцу холодильника.
Если хотите, чтобы сыр или творог не пересыхали, храните их в стеклянном контейнере с крышкой — так продукты дольше останутся свежими.
Переставив молочные продукты в более прохладное место, можно значительно продлить их срок хранения и сэкономить деньги.
Кисломоло́чные проду́кты (молочноки́слые проду́кты) — группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации.
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