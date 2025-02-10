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Оладьи без лишнего масла: как сделать их пышными и нежными

1:15
Еда

Оладьи — любимое блюдо многих, но при неправильном приготовлении они могут впитывать слишком много жира, становясь тяжёлыми и менее аппетитными. Многие хозяйки привыкли обильно смазывать сковороду маслом, но это не лучшая идея: тесто активно впитывает жир, из-за чего оладьи теряют свою лёгкость.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Как сделать оладьи пышными и нежными?

  • Вместо того чтобы наливать масло на сковороду, добавьте его прямо в тесто. Достаточно 1-2 столовых ложек, чтобы оладьи не прилипали и оставались воздушными.
  • На сковороду можно добавить совсем немного масла или использовать кусочек сала, которым легко смазать поверхность.

Дополнительные лайфхаки для идеальных оладий

  • Используйте сковороду с антипригарным покрытием, чтобы свести количество масла к минимуму.
  • Обжаривайте оладьи на среднем огне, чтобы они успели пропечься внутри.
  • Не переворачивайте слишком рано — ждите, пока появятся пузырьки на поверхности теста.

Оладьи без лишнего жира — это возможно

Следуя этим простым советам, вы получите мягкие, пышные и румяные оладьи, которые не будут тяжёлыми и маслянистыми.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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