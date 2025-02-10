Оладьи — любимое блюдо многих, но при неправильном приготовлении они могут впитывать слишком много жира, становясь тяжёлыми и менее аппетитными. Многие хозяйки привыкли обильно смазывать сковороду маслом, но это не лучшая идея: тесто активно впитывает жир, из-за чего оладьи теряют свою лёгкость.
Следуя этим простым советам, вы получите мягкие, пышные и румяные оладьи, которые не будут тяжёлыми и маслянистыми.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.