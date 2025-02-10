Рецепт вкуснейших воздушных булочек с джемом

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти воздушные булочки с джемом покорят ваших домочадцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Слоёное тесто

Ингредиенты: 200 мл воды, 200 мл молока, 11 г сухих дрожжей, 100 г сахара, 8 г ванильного сахара, 2 белка, 90 мл растительного масла, 1 ч. л. соли, 750 г муки.

Для начинки: любой густой джем.

Для смазывания: 2 желтка и 4 ч. л воды.

Дополнительно: сахар или ванильный сахар (по желанию).

Процесс приготовления:

В чашке соедините тёплое молоко, тёплую воду, сахар, ванильный сахар и дрожжи. Добавьте белки, растительное масло и соль. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Сразу поделите его на 4 равные части, накройте и оставьте на 10 минут. После этого раскатайте все части как можно тоньше, подсыпая при этом муку, если необходимо. Сложите пласты друг на друга. Смажьте растительным маслом и снова разделите на 4 части, сформируйте булочки. Выложите их на противень, накройте и оставьте минут на 30. Сделайте углубление в каждой булочке и наполните его джемом. Смажьте булочки желтком, смешанным с водой. По желанию можно посыпать сахаром, когда желток немного подсохнет. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.