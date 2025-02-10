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Рецепт вкуснейших воздушных булочек с джемом

1:35
Еда

Эти воздушные булочки с джемом покорят ваших домочадцев.

Слоёное тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Слоёное тесто

Ингредиенты: 200 мл воды, 200 мл молока, 11 г сухих дрожжей, 100 г сахара, 8 г ванильного сахара, 2 белка, 90 мл растительного масла, 1 ч. л. соли, 750 г муки.

Для начинки: любой густой джем.

Для смазывания: 2 желтка и 4 ч. л воды.

Дополнительно: сахар или ванильный сахар (по желанию).

Процесс приготовления:

  1. В чашке соедините тёплое молоко, тёплую воду, сахар, ванильный сахар и дрожжи.
  2. Добавьте белки, растительное масло и соль.
  3. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Сразу поделите его на 4 равные части, накройте и оставьте на 10 минут.
  4. После этого раскатайте все части как можно тоньше, подсыпая при этом муку, если необходимо. Сложите пласты друг на друга.
  5. Смажьте растительным маслом и снова разделите на 4 части, сформируйте булочки.
  6. Выложите их на противень, накройте и оставьте минут на 30.
  7. Сделайте углубление в каждой булочке и наполните его джемом.
  8. Смажьте булочки желтком, смешанным с водой. По желанию можно посыпать сахаром, когда желток немного подсохнет.
  9. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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