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Ночь без беспокойств: идеальные вечерние напитки для крепкого сна

1:16
Еда

Каждый день мы сталкиваемся с сильным стрессом. Беспокойство может мешать не только работе, но и нормальной жизни, порой даже лишает нас сна. Чтобы успокоиться и вернуть ясность мысли, полезно выпить чашку чая. Но какой именно?

чай
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чай

Диетолог Дарья Русакова поделилась лучшими напитками с расслабляющим эффектом.

В разговоре с "Вечерней Москвой" кандидат медицинских наук отметила, что для достижения полного спокойствия лучше выбирать напитки без кофеина. Отличным примером служат травяные чаи и настои. Обратите внимание на такие травы, как мята, ромашка, мелисса и лаванда.

Также в аптеках, на рынках и в супермаркетах можно найти готовые травяные сборы для расслабления.

"Там представлена масса различных чайных напитков, которые помогут обрести спокойствие. Иногда они содержат валериану и подобные ей травы", — подсказала врач.

Если стресс становится невыносимым, и вы ощутили истерику или не можете прекратить плач, попробуйте выпить стакан холодной воды. Это отвлечет вас и поможет перераспределить кровообращение, позволяя организму "перезагрузиться".

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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