Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел
Telegram-боты помогают угонщикам? Как фото вашего авто может попасть к преступникам
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту

Родители в недоумении: почему дети готовы есть макароны каждый день

2:07
Еда

Каждый родитель хоть раз сталкивался с тем, что ребёнок наотрез отказывается есть что-то, кроме макарон. Любая попытка предложить альтернативу заканчивается слезами и отказом от еды. Почему так происходит?

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребенок

Одна из причин — форма и внешний вид. Паста бывает разной: спиральки, ракушки, бантики и даже фигурки животных. Для малышей еда — это не просто потребность, а элемент игры. Чем интереснее выглядит блюдо, тем охотнее они его едят.

Вкус, который сочетается со всем

Макароны имеют нейтральный вкус, что делает их универсальными. Их можно подавать как с овощами, так и с мясом или рыбой. Даже самые капризные дети легко съедят порцию пасты с любимым соусом. Некоторые дети любят макароны с молоком или даже с сахаром, превращая их в сладкое угощение.

Энергия в чистом виде

Детям требуется много энергии на игры, учебу и активный отдых. Макароны — это быстрый источник углеводов, которые мгновенно восполняют силы. Организм ребёнка интуитивно тянется к продуктам, которые помогут быстро насытиться и продолжить свои дела.

Кроме того, качественная паста содержит важные микроэлементы. Например, медь участвует в синтезе гемоглобина и формировании костной ткани, а также помогает развивать моторику и умственные способности.

Как сделать макароны полезными

Чтобы любимое блюдо не превратилось в вредную привычку, важно правильно его готовить. Выбирайте макароны из твёрдых сортов пшеницы или цельнозерновой муки, дополняйте их овощами, нежирным мясом, рыбой и полезными жирами. Избегайте жирных соусов вроде майонеза или кетчупа — они делают блюдо тяжелым для детского организма.

Макароны действительно могут быть полезной частью рациона, если подойти к их приготовлению с умом. Главное — разнообразие и баланс в питании!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Садоводство, цветоводство
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Еда и рецепты
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом Аудио 
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Садоводство, цветоводство
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Сводка с фронта: Зеленскому из Лондона дана команда плевать на Трампа, ВСУ накпливают силу у Курской области Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту
Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен
Неприятный запах от питомца: что может быть причиной и как помочь
Ремонт в 2025 году: сколько стоит и готовы ли россияне брать кредит на обновление жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.