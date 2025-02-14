Как обычный сэндвич едва не вывел из строя космический корабль

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд, сэндвич не кажется опасным объектом. Однако, когда астронавт Джон Янг пронёс на борт космического корабля "земной" бутерброд, последствия оказались весьма серьёзными. Обычный хлебный перекус поставил под угрозу всю миссию и жизнь экипажа.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тост со шпинатом и сыром

Крошки — главный враг в невесомости

В условиях гравитации крошки просто падают на стол или пол. В космосе же они ведут себя иначе — превращаются в микроскопические "ракеты", которые разносятся по всему кораблю. Вот чем это грозит:

— Опасность для техники. Крошки могут забиться в вентиляционные системы, засорить фильтры или вывести из строя чувствительное оборудование. В космосе такие поломки чреваты серьёзными последствиями.

— Угроза здоровью экипажа. Частицы хлеба могут попасть в глаза астронавтов, а это не только неприятно, но и опасно во время выполнения сложных манёвров.

— Риск бактериального загрязнения. Крошки в замкнутом пространстве становятся идеальной средой для размножения бактерий и плесени, что может негативно сказаться на здоровье экипажа.

Как решают проблему сейчас

Современные продукты для космонавтов разрабатывают так, чтобы их можно было съесть полностью, не оставляя мелких частиц. Например, хлебные изделия делают в форме порционных ломтиков или мягких лепёшек, которые не крошатся.

Этот случай стал важным уроком для космической программы. Теперь каждое блюдо, отправляемое в космос, проходит строгий контроль, чтобы избежать подобных инцидентов.

Уточнения

Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

