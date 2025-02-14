Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли источник Чёрной смерти: что известно о его происхождении
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
В поисках теплоты: 10 стран, где чувствуешь себя как дома
Виной не сюжет и не сценарий: знаменитый блокбастер о венгерском мужчине может быть лишён главной премии
Это не просто напиток: овсяная вода для похудения и восстановления формы
Кофе в 2025 году: что ждать от цен и качества
Планируем переезд: пять шагов к новой жизни в другом городе
Садовые растения, которые ни в коем случае нельзя удобрять золой: не совершайте эту ошибку
Отучаем собаку от лая: эффективные методы дрессировки и советы владельцам

Как обычный сэндвич едва не вывел из строя космический корабль

1:40
Еда

На первый взгляд, сэндвич не кажется опасным объектом. Однако, когда астронавт Джон Янг пронёс на борт космического корабля "земной" бутерброд, последствия оказались весьма серьёзными. Обычный хлебный перекус поставил под угрозу всю миссию и жизнь экипажа.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

Крошки — главный враг в невесомости

В условиях гравитации крошки просто падают на стол или пол. В космосе же они ведут себя иначе — превращаются в микроскопические "ракеты", которые разносятся по всему кораблю. Вот чем это грозит:

— Опасность для техники. Крошки могут забиться в вентиляционные системы, засорить фильтры или вывести из строя чувствительное оборудование. В космосе такие поломки чреваты серьёзными последствиями.
— Угроза здоровью экипажа. Частицы хлеба могут попасть в глаза астронавтов, а это не только неприятно, но и опасно во время выполнения сложных манёвров.
— Риск бактериального загрязнения. Крошки в замкнутом пространстве становятся идеальной средой для размножения бактерий и плесени, что может негативно сказаться на здоровье экипажа.

Как решают проблему сейчас

Современные продукты для космонавтов разрабатывают так, чтобы их можно было съесть полностью, не оставляя мелких частиц. Например, хлебные изделия делают в форме порционных ломтиков или мягких лепёшек, которые не крошатся.

Этот случай стал важным уроком для космической программы. Теперь каждое блюдо, отправляемое в космос, проходит строгий контроль, чтобы избежать подобных инцидентов.

Уточнения

Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве
Военные новости
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве Аудио 
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Лучшие места для флоритуризма в феврале: Россия и соседние страны
Почему опытные огородники выбирают «Сибирский Скороспелый»
Теперь даже за маленький багажник на крыше можно получить штраф — что изменилось
5 причин: почему не стоит доверять маркетплейсам при выборе лекарств для питомцев
Как убрать следы от чашек со стола? Эти подручные средства моментально решат проблему
Квартира под ключ – выгодная сделка или ловушка для покупателя
Как старение связано с генетическими изменениями: новый взгляд на эпигенетические часы
Любовь, уют и вкуснейшая домашняя пицца: создайте незабываемый романтический вечер
Когда банк может потребовать досрочного погашения ипотеки: важные моменты
Эпиляция в чувствительных зонах: безопасные методы для тонкой и нежной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.