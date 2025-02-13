Обман или хитрый расчёт? Разбираем, почему в пачке чипсов так мало снеков

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый, кто хоть раз покупал чипсы, знает это ощущение: открываешь пачку, а там — почти половина пустого пространства. Возникает закономерный вопрос: зачем производители "недокладывают" продукт? Многие считают это хитрым маркетинговым ходом, но на самом деле всё не так просто.

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Зачем в пачке воздух

На самом деле в упаковке чипсов вовсе не воздух, а азот. Этот газ абсолютно безвреден и играет важную роль в сохранности продукта. Он выполняет сразу несколько функций:

- Увеличивает срок годности. Азот защищает чипсы от окисления, не давая им прогоркнуть. Без него масло в составе снека быстро бы испортилось, и вкус продукта изменился бы в худшую сторону.

— Защищает от влаги и бактерий. Благодаря инертным свойствам азота чипсы остаются хрустящими дольше, а риск появления плесени или вредных микроорганизмов сводится к минимуму.

— Предотвращает механические повреждения. Этот газ работает как амортизирующая подушка: без него чипсы раскрошились бы при транспортировке и хранении.

Сколько чипсов в пачке на самом деле

Многих возмущает, что нет чётких стандартов, сколько именно должно быть азота и сколько продукта. Однако производители всегда указывают точный вес чипсов на упаковке — это и есть ориентир для покупателя. Если хотите убедиться, сколько именно снеков в пачке, достаточно посмотреть на массу нетто.

Производители не обманывают, а защищают продукт

Хотя многие воспринимают пустое пространство в пачке как уловку, направленную на экономию, в действительности это продуманная мера, обеспечивающая сохранность продукта. Без газа чипсы потеряли бы вкус, стали мягкими, а в магазине можно было бы купить только крошку. Так что азот в упаковке — не обман, а необходимость.