Масло авокадо портится быстрее, чем вы думаете — на что смотреть перед покупкой

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Масло авокадо стремительно набирает популярность, и не зря. Оно богато полезными жирами, витаминами E и K, а также антиоксидантами. Этот продукт универсален — его можно использовать не только в кулинарии, но и в косметологии для ухода за кожей и волосами. Однако важно уметь правильно выбирать масло, чтобы получить максимум пользы.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

1. Холодный отжим — лучший выбор

Самое ценное масло получается методом холодного отжима. Этот способ не предполагает нагревания или применения химикатов, поэтому в продукте сохраняется максимум полезных веществ. Узнать такое масло легко — оно имеет насыщенный зеленый цвет и выраженный вкус.

2. Чистый состав без примесей

Обращайте внимание на состав. В идеале в списке ингредиентов должно быть только 100% масло авокадо. Если в составе указаны другие масла или консерванты, это признак низкого качества.

3. Рафинированное или нерафинированное

— Нерафинированное масло сохраняет все полезные вещества, имеет интенсивный аромат и вкус, но его точка дымления составляет всего 160°C, что делает его не лучшим вариантом для жарки.

— Рафинированное масло очищено от примесей, подходит для термообработки до 270°C, но при этом теряет часть полезных свойств.

Выбор зависит от того, как вы собираетесь его использовать: для жарки лучше подойдёт рафинированное, а для заправки салатов — нерафинированное.

4. Важность правильной упаковки

Качество масла зависит и от упаковки. Лучше выбирать продукт в тёмных стеклянных бутылках — они защищают масло от света, который разрушает витамины и антиоксиданты. Пластиковая тара может вступать в реакцию с маслом, ухудшая его свойства.

5. Следите за сроком годности

Масло авокадо имеет ограниченный срок хранения, так как в его составе много жиров, которые подвержены окислению. Чем свежее масло, тем оно полезнее и вкуснее.

6. Надёжный производитель — залог качества

Выбирайте бренды с хорошей репутацией, прозрачной информацией о происхождении сырья и технологии производства. Надёжные производители не скрывают данные о процессе изготовления.

7. Высокая цена ≠ лучшее качество

Качественное масло авокадо не может стоить слишком дёшево из-за затратного производства, но и высокая цена не всегда гарантирует отличный продукт. Сравнивайте состав, упаковку и отзывы перед покупкой.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.



