Один продукт по утрам — и организм начнёт работать как часы

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие пропускают завтрак, но, по словам врача-диетолога Маргариты Королевой, это большая ошибка. Первый приём пищи не просто даёт энергию, но и запускает метаболизм, помогая организму правильно функционировать в течение дня.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Как завтрак влияет на здоровье

Завтрак играет ключевую роль в обмене веществ. Он активизирует метаболические часы, поддерживает когнитивные функции и способствует высокой умственной и физической активности. Когда человек не завтракает, организм вынужден работать в замедленном режиме, что может привести к сбоям в работе пищеварительной системы и снижению концентрации.

Секрет японского завтрака

Японцы, известные своим долголетием, уделяют завтраку особое внимание. По словам Маргариты Королевой, их утренний рацион насыщен белком и растительными волокнами. За столом они не отвлекаются на разговоры и употребляют минимум десять разных продуктов, включая морепродукты, водоросли и овощи. Такой подход обеспечивает организм всеми необходимыми элементами, поддерживая здоровье и активность на долгие годы.

Что стоит включить в утренний рацион

Чтобы завтрак был действительно полезным, в нём должны присутствовать:

— Полноценный белок (яйца, рыба, творог, бобовые)

— Растительные волокна (овощи, зелень, цельнозерновые продукты)

— Полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло)

Такая комбинация поддерживает уровень сахара в крови, продлевает чувство сытости и улучшает работу мозга.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



