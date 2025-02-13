Этот пряный ингредиент избавит от воспалений — вы точно не используете его правильно

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие пряные травы не только придают блюдам аромат, но и обладают лечебными свойствами. Одной из самых недооценённых приправ является розмарин. По мнению экспертов, его регулярное употребление способно существенно снизить воспаление в организме, а также положительно влияет на работу мозга.

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Как розмарин борется с воспалением

В составе розмарина есть полифенолы, которые подавляют активность цитокинов — веществ, ответственных за воспалительные процессы. Кроме того, эта пряность богата антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы, что замедляет старение клеток и уменьшает окислительный стресс.

Натуральное средство от боли и тревожности

Исследования показали, что розмарин может служить альтернативной терапией при хронических болях, тревожных расстройствах и даже проблемах с памятью. Его аромат способствует расслаблению, а содержащиеся в нём соединения поддерживают когнитивные функции и улучшают концентрацию.

Как правильно употреблять розмарин

Чтобы получить максимум пользы, важно знать, как включить розмарин в рацион. Он отлично сочетается с различными продуктами:

— Добавляйте свежие или сушёные листья в маринады для мяса и рыбы.

— Используйте розмариновое масло для жарки и запекания.

— Заправляйте салаты и супы сушёной приправой.

— Заваривайте чай с розмарином для усиления антиоксидантного эффекта.

Если под рукой нет свежей зелени, помните, что 3 чайные ложки сушёного розмарина эквивалентны 1 столовой ложке свежего.

Стоит ли ждать мгновенного эффекта

Как и любое натуральное средство, розмарин работает не мгновенно, а при регулярном употреблении. Если добавить его в повседневное питание, можно ощутить снижение воспалений, улучшение памяти и общее укрепление организма.

Уточнения

Розмари́н — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.

