Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют

3:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый год производители выпускают новые кухонные гаджеты, обещая сделать готовку проще и удобнее. Но на деле многие устройства оказываются бесполезными и просто занимают место на полках. Разбираемся, какие приборы точно не стоит покупать, если вы не собираетесь использовать их постоянно.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

1. Планетарный миксер

Профессиональные кондитеры не представляют жизни без этого устройства, но в обычном доме оно часто оказывается бесполезным.

Большая чаша делает невозможным приготовление небольших порций крема или взбитых сливок.

Для редкой выпечки проще использовать обычный миксер или венчик.

Оправданная покупка только для тех, кто часто печёт хлеб — замешивать тесто в таком миксере действительно удобно.

2. Мороженица

Идея готовить домашнее мороженое кажется заманчивой, но на деле этот прибор используется крайне редко.

В магазинах огромный выбор мороженого, и чаще всего проще купить готовый продукт.

Мороженица нужна только тем, у кого есть пищевая аллергия или строгие диетические ограничения (например, непереносимость молока).

Процесс занимает много времени — нужно не только приготовить смесь, но и заморозить её.

3. Кухонный комбайн

Этот прибор часто рекламируют как универсальное решение для кухни, но на практике он оказывается сложным в использовании.

Занимает много места и состоит из множества деталей, которые трудно мыть и собирать.

Часто выходит из строя из-за хрупких механизмов.

Функции можно заменить более компактными устройствами: ножами, слайсерами, миксерами и блендерами.

4. Яйцеварка

Казалось бы, варить яйца проще некуда, но производители решили, что без отдельного устройства это невозможно.

Яйца прекрасно варятся в обычной кастрюле или ковшике.

Функция контроля трещин не всегда работает — яйца всё равно могут лопнуть.

Абсолютно ненужное устройство, если у вас есть таймер на плите.

5. Хлебопечка

Идея печь домашний хлеб кажется привлекательной, но в реальности большинство людей использует хлебопечку пару раз, а потом она просто пылится.

Хлеб можно испечь в обычной духовке, не тратя деньги на отдельное устройство.

Процесс не такой уж автоматический — ингредиенты всё равно нужно загружать вручную.

Лучше купить чугунную утятницу, в ней можно готовить не только хлеб, но и другие блюда.

6. Пароварка

Отдельный прибор для приготовления на пару — это ещё один лишний предмет на кухне.

Пищу на пару можно готовить в кастрюле, используя дуршлаг или сито.

Мультиварка с функцией пароварки заменяет этот прибор и позволяет готовить множество блюд.

Занимает много места и имеет ограниченное применение.

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

