Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автодилеры развеяли надежды: цены на автомобили не отреагируют на колебания курса доллара
Машина выглядела идеально, но одна деталь выдала её прошлое
Натяжной потолок после копоти как новый: секреты быстрой и безопасной чистки
Мышцы вырастут как на дрожжах! Как правильно пить протеин?
Как цвета в интерьере влияют на ваше настроение? Разбираем психологию оттенков
Как вырастить сливы, которые ломают ветки от урожая? Этот способ работает
Не весь мармелад одинаково полезен: как найти тот, который не навредит
Грузовики Shacman SX3258 не соответствует российским стандартам безопасности
Санкции и логистика: как глобальные изменения отражаются на нефтяной индустрии ХМАО

Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют

3:03
Еда

Каждый год производители выпускают новые кухонные гаджеты, обещая сделать готовку проще и удобнее. Но на деле многие устройства оказываются бесполезными и просто занимают место на полках. Разбираемся, какие приборы точно не стоит покупать, если вы не собираетесь использовать их постоянно.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

1. Планетарный миксер

Профессиональные кондитеры не представляют жизни без этого устройства, но в обычном доме оно часто оказывается бесполезным.

  • Большая чаша делает невозможным приготовление небольших порций крема или взбитых сливок.
  • Для редкой выпечки проще использовать обычный миксер или венчик.
  • Оправданная покупка только для тех, кто часто печёт хлеб — замешивать тесто в таком миксере действительно удобно.

2. Мороженица

Идея готовить домашнее мороженое кажется заманчивой, но на деле этот прибор используется крайне редко.

  • В магазинах огромный выбор мороженого, и чаще всего проще купить готовый продукт.
  • Мороженица нужна только тем, у кого есть пищевая аллергия или строгие диетические ограничения (например, непереносимость молока).
  • Процесс занимает много времени — нужно не только приготовить смесь, но и заморозить её.

3. Кухонный комбайн

Этот прибор часто рекламируют как универсальное решение для кухни, но на практике он оказывается сложным в использовании.

  • Занимает много места и состоит из множества деталей, которые трудно мыть и собирать.
  • Часто выходит из строя из-за хрупких механизмов.
  • Функции можно заменить более компактными устройствами: ножами, слайсерами, миксерами и блендерами.

4. Яйцеварка

Казалось бы, варить яйца проще некуда, но производители решили, что без отдельного устройства это невозможно.

  • Яйца прекрасно варятся в обычной кастрюле или ковшике.
  • Функция контроля трещин не всегда работает — яйца всё равно могут лопнуть.
  • Абсолютно ненужное устройство, если у вас есть таймер на плите.

5. Хлебопечка

Идея печь домашний хлеб кажется привлекательной, но в реальности большинство людей использует хлебопечку пару раз, а потом она просто пылится.

  • Хлеб можно испечь в обычной духовке, не тратя деньги на отдельное устройство.
  • Процесс не такой уж автоматический — ингредиенты всё равно нужно загружать вручную.
  • Лучше купить чугунную утятницу, в ней можно готовить не только хлеб, но и другие блюда.

6. Пароварка

Отдельный прибор для приготовления на пару — это ещё один лишний предмет на кухне.

  • Пищу на пару можно готовить в кастрюле, используя дуршлаг или сито.
  • Мультиварка с функцией пароварки заменяет этот прибор и позволяет готовить множество блюд.
  • Занимает много места и имеет ограниченное применение.

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Последние материалы
Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один
Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу
Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно
Финансовые потери фермы из Норвегии и урок на будущее, пока лосось-беглец гуляет на свободе
Не просто укладка, а совершенство: секреты, которые используют профессионалы
Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом
Вычесываете кошку, а шерсти меньше не становится? Ошибка, которую совершают почти все владельцы
Мороженое — вредный десерт или источник кальция? Правда, о которой не говорят
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.