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Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно

3:51
Еда

Инжир — необычный фрукт, который ценится за нежную сладкую мякоть и универсальность в кулинарии. Его можно есть свежим, запекать, добавлять в салаты, десерты и даже сочетать с мясом. Чтобы насладиться инжиром по максимуму, важно правильно его выбрать, очистить и использовать в блюдах.

инжир
Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
инжир

Как выбрать спелый инжир

При покупке инжира обращайте внимание на его внешний вид и текстуру.

  • Фрукт должен быть упругим, без вмятин и следов гнили. Если кожура потрескалась, это значит, что инжир очень спелый, но хранить его долго не получится.
  • У спелого инжира бархатистая кожица, а аромат насыщенный и сладкий. Если появился запах брожения, плод уже начал портиться.
  • Цвет инжира зависит от сорта. В продаже можно встретить фиолетовые, зелёные и жёлтые плоды. Жёлтый инжир считается самым сладким, но его сезон короче, чем у других сортов.
  • Важно осмотреть нижнюю часть плода — именно с неё начинается процесс гниения. Если основание мягкое или выглядит тёмным, фрукт внутри уже испортился.

Как правильно есть инжир

Инжир можно есть целиком, вместе с кожурой.

  • Кожура у инжира тонкая и нежная, поэтому чистить его не нужно.
  • Несъедобной частью считается плодоножка, которая часто бывает твёрдой. Её можно держать в руках и откусывать фрукт с другой стороны.
  • Если плодоножка маленькая или отсутствует, инжир можно есть полностью.
  • Перед употреблением фрукт нужно промыть под прохладной водой, но без интенсивного трения, чтобы не повредить кожицу.

Лучшие сочетания и блюда с инжиром

Инжир хорошо сочетается как с другими сладкими продуктами, так и с сырами, мясом и орехами.

1. Инжир с сыром
Этот фрукт прекрасно дополняет мягкие и солёные сыры. Особенно хорошо он сочетается с фетой, брынзой, горгонзолой. Лучше не использовать слишком нежные сыры вроде камамбера или бри, так как их текстура слишком похожа на инжир.

2. Карпаччо из инжира
Тонко нарезанный инжир можно подать как закуску. Для этого:

  • Нарежьте инжир тонкими ломтиками.
  • Посолите, сбрызните оливковым маслом.
  • Посыпьте сверху сыром и при желании добавьте орехи.

3. Инжир с беконом и сыром
Этот рецепт сочетает сладость инжира с солёными нотками бекона.

  • Срежьте у инжира верхушку.
  • Оберните каждую ягоду тонкой полоской бекона.
  • Посыпьте тёртым сыром и запеките до готовности бекона.

4. Запечённый инжир с мороженым
Этот десерт готовится всего за несколько минут:

  • Удалите верхушку инжира.
  • Полейте оливковым маслом и запекайте при 250°C под грилем 2-3 минуты.
  • Добавьте сверху шарик мороженого и посыпьте орехами.

5. Инжир в салатах
Инжир хорошо сочетается с листьями шпината, мягким сыром и орехами. Можно добавить кедровые орешки или грецкие, сбрызнуть салат бальзамическим уксусом.

6. Инжир в мясных и сырных тарелках
Фрукт отлично подходит для сырно-мясных тарелок с орехами, вином, хамоном или ростбифом. Можно подавать инжир как свежим, так и запечённым.

7. Инжир в вине
Этот способ приготовления делает инжир особенно ароматным. Фрукты можно отварить в красном вине с корицей и сахаром — получится необычный десерт с насыщенным вкусом.

Уточнения

Инжи́р — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии. В Средней Азии, на Кавказе, в Сочи, в Карпатах, в Крыму и даже в Средней полосе России (при правильном подборе сортов и уходе) выращивают в открытом грунте как ценное плодовое растение, дающее плоды — винные ягоды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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