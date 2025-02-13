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Тыквенные семечки будут хрустящими и вкусными, если сделать это правильно

3:54
Еда

Тыквенные семечки — ценный продукт, богатый цинком, магнием и витаминами. Их можно употреблять в сыром или подсушенном виде, добавлять в блюда или есть просто так. Но сначала их нужно правильно подготовить, высушить и очистить. Разбираемся, как это сделать быстро и без лишних усилий!

Семена тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена тыквы

Как выбрать тыкву для сбора семечек

  • Сезон — осень, когда плоды созревают и накапливают полезные вещества.
  • Кожура должна быть плотной, а плодоножка — не более 1-2 см.
  • Средний размер лучше, чем слишком большой или маленький.
  • Зрелость можно проверить звуком — при постукивании тыква должна издавать глухой звук.
  • Лучшие сорта для семечек: Данка Полька, Волжская серая, Голосеменная, Кашевар, Витаминная зорька.

Как подготовить тыквенные семечки к сушке

  1. Вымойте тыкву и разрежьте пополам.
  2. Извлеките семена, удалите волокна. Чтобы сделать это проще, смешайте мякоть с 1 ст. ложкой муки и промойте водой.
  3. Переберите семечки — удалите плоские и поврежденные.
  4. Разложите на хлопковой ткани или бумажных полотенцах и оставьте на 30-40 минут.

6 способов сушки тыквенных семечек

1. На воздухе (натуральный способ)

Подойдет для терпеливых: готовность через 2-3 недели.

  • Разложите семечки тонким слоем в проветриваемом месте.
  • Накройте марлей от пыли.
  • Время от времени перемешивайте.

2. На сковороде (быстро, но требует внимания)

Семечки будут готовы за 15-30 минут.

  • Разогрейте сковороду на максимуме, затем убавьте огонь до среднего.
  • Обжаривайте семечки, постоянно помешивая.
  • Они должны стать сухими и упругими.

3. В духовке (универсальный метод)

Время приготовления: 15 минут при 150°C.

  • Выложите семечки ровным слоем на противень.
  • Перемешивайте каждые 5 минут, чтобы они не подгорели.

4. В микроволновке (самый быстрый способ)

Готовность за 10-15 минут.

  • Разложите семечки на тарелке, поставьте на 2 минуты на максимальной мощности.
  • Перемешайте, продолжайте сушить по 3 минуты на средней мощности (600 Вт).

5. В электросушилке (без лишних хлопот)

Время сушки: 5-7 часов при 70°C.

  • Семечки раскладывают на лотки равномерным слоем.
  • Перемешивают каждые 3-5 минут, пока шелуха не поменяет цвет.

6. В аэрогриле (удобно, если он у вас есть)

Готовность через 30 минут при 60°C.

  • Семена помещают в чашу аэрогриля.
  • Помешивают деревянной лопаткой до полной сушки.

Как быстро очистить тыквенные семечки

1. Ручной способ (долговато, но эффективно)

  • Возьмите семечку двумя пальцами за края и сожмите — кожура треснет.
  • Можно немного надкусить узкую часть.

2. Со скалкой (отлично для большого количества)

  • Разложите семечки на чистой бумаге или ткани.
  • Прокатите скалкой, как тесто.
  • Большинство семян раскроется, останется только отделить сердцевину.

3. С педикюрными щипцами (лайфхак, который работает)

  • Возьмите новый инструмент.
  • Надломите край семечки кусачками, затем легко извлеките ядро.

4. Специальная машинка (если есть, то супер!)

  • Можно использовать ручную машинку, напоминающую пресс для чеснока.
  • В промышленных масштабах есть автоматические устройства.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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