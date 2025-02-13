Тыквенные семечки будут хрустящими и вкусными, если сделать это правильно

3:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенные семечки — ценный продукт, богатый цинком, магнием и витаминами. Их можно употреблять в сыром или подсушенном виде, добавлять в блюда или есть просто так. Но сначала их нужно правильно подготовить, высушить и очистить. Разбираемся, как это сделать быстро и без лишних усилий!

Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Семена тыквы

Как выбрать тыкву для сбора семечек

Сезон — осень, когда плоды созревают и накапливают полезные вещества.

Кожура должна быть плотной, а плодоножка — не более 1-2 см.

Средний размер лучше, чем слишком большой или маленький.

Зрелость можно проверить звуком — при постукивании тыква должна издавать глухой звук.

Лучшие сорта для семечек: Данка Полька, Волжская серая, Голосеменная, Кашевар, Витаминная зорька.

Как подготовить тыквенные семечки к сушке

Вымойте тыкву и разрежьте пополам. Извлеките семена, удалите волокна. Чтобы сделать это проще, смешайте мякоть с 1 ст. ложкой муки и промойте водой. Переберите семечки — удалите плоские и поврежденные. Разложите на хлопковой ткани или бумажных полотенцах и оставьте на 30-40 минут.

6 способов сушки тыквенных семечек

1. На воздухе (натуральный способ)

Подойдет для терпеливых: готовность через 2-3 недели.

Разложите семечки тонким слоем в проветриваемом месте.

Накройте марлей от пыли.

Время от времени перемешивайте.

2. На сковороде (быстро, но требует внимания)

Семечки будут готовы за 15-30 минут.

Разогрейте сковороду на максимуме, затем убавьте огонь до среднего.

Обжаривайте семечки, постоянно помешивая.

Они должны стать сухими и упругими.

3. В духовке (универсальный метод)

Время приготовления: 15 минут при 150°C.

Выложите семечки ровным слоем на противень.

Перемешивайте каждые 5 минут, чтобы они не подгорели.

4. В микроволновке (самый быстрый способ)

Готовность за 10-15 минут.

Разложите семечки на тарелке, поставьте на 2 минуты на максимальной мощности.

Перемешайте, продолжайте сушить по 3 минуты на средней мощности (600 Вт).

5. В электросушилке (без лишних хлопот)

Время сушки: 5-7 часов при 70°C.

Семечки раскладывают на лотки равномерным слоем.

Перемешивают каждые 3-5 минут, пока шелуха не поменяет цвет.

6. В аэрогриле (удобно, если он у вас есть)

Готовность через 30 минут при 60°C.

Семена помещают в чашу аэрогриля.

Помешивают деревянной лопаткой до полной сушки.

Как быстро очистить тыквенные семечки

1. Ручной способ (долговато, но эффективно)

Возьмите семечку двумя пальцами за края и сожмите — кожура треснет.

Можно немного надкусить узкую часть.

2. Со скалкой (отлично для большого количества)

Разложите семечки на чистой бумаге или ткани.

Прокатите скалкой, как тесто.

Большинство семян раскроется, останется только отделить сердцевину.

3. С педикюрными щипцами (лайфхак, который работает)

Возьмите новый инструмент.

Надломите край семечки кусачками, затем легко извлеките ядро.

4. Специальная машинка (если есть, то супер!)

Можно использовать ручную машинку, напоминающую пресс для чеснока.

В промышленных масштабах есть автоматические устройства.