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Теперь чищу гранат только так: ни капли сока на одежде

2:12
Еда

Гранат — вкусный и полезный фрукт, но его очистка часто превращается в испытание. Разлетающиеся брызги сока, испачканные руки и кухня — знакомая проблема? Есть три проверенных метода, которые помогут легко и быстро извлечь зерна, не устраивая хаос на столе.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

1. Красивый способ — для праздничной подачи

Этот метод подходит, если хотите подать гранат красиво, например, для фруктовой тарелки или украшения блюд.

Как делать:

  1. Срежьте верхушку ("крышечку"). Аккуратно сделайте круговой надрез вокруг хвостика и снимите его.
  2. Надрежьте кожуру по белым перегородкам — сверху вниз.
  3. Осторожно раскройте гранат, не повредив зерна. Если хотите сделать фруктовую композицию, можно подрезать кожуру зубцами.

Результат: гранат раскроется, как цветок, а зерна останутся целыми.

2. Быстрый способ — "ударный метод"

Этот вариант идеален, если нужно быстро добыть зерна для салата или украшения блюда.

Как делать:

  1. Разрежьте гранат пополам.
  2. Возьмите одну половинку кожурой вверх, а миску поставьте под руку.
  3. Постучите по кожуре ложкой или рукояткой ножа. Зерна начнут выпадать сами.

Совет: держите гранат ближе к миске — так будет меньше брызг.

Результат: зерна быстро высыпаются, но при недостаточной аккуратности можно испачкать стол.

3. Без брызг — очистка под водой

Хотите избежать брызг? Тогда этот метод для вас!

Как делать:

  1. Срежьте "корону", как в первом способе.
  2. Опустите гранат в глубокую миску с водой.
  3. Разломите плод под водой на несколько частей и аккуратно извлеките зерна.
  4. Удалите всплывшие перегородки и кожуру, затем процедите воду через дуршлаг.

Результат: зерна останутся целыми, а кухня — чистой!

Какой способ выбрать?

  • Для красивой подачи - разрезаем по перегородкам и раскрываем, как цветок.
  • Для скорости - стучим ложкой по половинке граната.
  • Для чистоты - очищаем под водой без брызг.

Уточнения

Грана́т — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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