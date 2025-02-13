Теперь чищу гранат только так: ни капли сока на одежде

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранат — вкусный и полезный фрукт, но его очистка часто превращается в испытание. Разлетающиеся брызги сока, испачканные руки и кухня — знакомая проблема? Есть три проверенных метода, которые помогут легко и быстро извлечь зерна, не устраивая хаос на столе.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

1. Красивый способ — для праздничной подачи

Этот метод подходит, если хотите подать гранат красиво, например, для фруктовой тарелки или украшения блюд.

Как делать:

Срежьте верхушку ("крышечку"). Аккуратно сделайте круговой надрез вокруг хвостика и снимите его. Надрежьте кожуру по белым перегородкам — сверху вниз. Осторожно раскройте гранат, не повредив зерна. Если хотите сделать фруктовую композицию, можно подрезать кожуру зубцами.

Результат: гранат раскроется, как цветок, а зерна останутся целыми.

2. Быстрый способ — "ударный метод"

Этот вариант идеален, если нужно быстро добыть зерна для салата или украшения блюда.

Как делать:

Разрежьте гранат пополам. Возьмите одну половинку кожурой вверх, а миску поставьте под руку. Постучите по кожуре ложкой или рукояткой ножа. Зерна начнут выпадать сами.

Совет: держите гранат ближе к миске — так будет меньше брызг.

Результат: зерна быстро высыпаются, но при недостаточной аккуратности можно испачкать стол.

3. Без брызг — очистка под водой

Хотите избежать брызг? Тогда этот метод для вас!

Как делать:

Срежьте "корону", как в первом способе. Опустите гранат в глубокую миску с водой. Разломите плод под водой на несколько частей и аккуратно извлеките зерна. Удалите всплывшие перегородки и кожуру, затем процедите воду через дуршлаг.

Результат: зерна останутся целыми, а кухня — чистой!

Какой способ выбрать?

Для красивой подачи - разрезаем по перегородкам и раскрываем, как цветок.

Для скорости - стучим ложкой по половинке граната.

Для чистоты - очищаем под водой без брызг.

Уточнения

Грана́т — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).



