Теперь чищу гранат только так: ни капли сока на одежде

Гранат — вкусный и полезный фрукт, но его очистка часто превращается в испытание. Разлетающиеся брызги сока, испачканные руки и кухня — знакомая проблема? Есть три проверенных метода, которые помогут легко и быстро извлечь зерна, не устраивая хаос на столе.
Этот метод подходит, если хотите подать гранат красиво, например, для фруктовой тарелки или украшения блюд.
Как делать:
Результат: гранат раскроется, как цветок, а зерна останутся целыми.
Этот вариант идеален, если нужно быстро добыть зерна для салата или украшения блюда.
Как делать:
Совет: держите гранат ближе к миске — так будет меньше брызг.
Результат: зерна быстро высыпаются, но при недостаточной аккуратности можно испачкать стол.
Хотите избежать брызг? Тогда этот метод для вас!
Как делать:
Результат: зерна останутся целыми, а кухня — чистой!
Грана́т — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.