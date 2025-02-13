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Эта паста с морепродуктами покорит вас с первой ложки — сливочный соус невероятный

2:37
Еда

Эта паста — настоящая находка для любителей морепродуктов. Ароматный сливочный соус с белым вином делает блюдо невероятно насыщенным и нежным. Готовится оно всего за 30 минут, а результат впечатлит даже самых требовательных гурманов.

Паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Паста (лингвини или другая) — 450 г
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Очищенные креветки — 350 г
  • Мидии — 300 г
  • Белое сухое вино — 120 мл
  • Сливки 33% — 250 мл
  • Лимонный сок — 20 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (по желанию)

Пошаговый рецепт:

  1. Сварите пасту до состояния аль денте по инструкции на упаковке. Слейте воду, но оставьте 1 стакан жидкости — он пригодится для соуса.

  2. Разогрейте масло в сковороде. Измельчите чеснок и быстро обжарьте его до появления аромата (буквально 10-15 секунд).

  3. Добавьте креветки, посолите и поперчите. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Выложите на тарелку.

  4. Влейте в сковороду вино и кипятите его 2 минуты, чтобы алкоголь выпарился, а вкус стал более насыщенным.

  5. Добавьте мидии, накройте крышкой и готовьте 5 минут, пока они не раскроются. Те, что остались закрытыми, выбросьте. Можно оставить мидии в створках или отделить половину раковины.

  6. Влейте сливки и лимонный сок, снова посолите и поперчите. Томите соус 2-3 минуты, пока он не загустеет.

  7. Соедините пасту, морепродукты и соус. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся после варки пасты.

  8. Украсьте зеленью (по желанию) и сразу подавайте к столу.

Советы для идеального результата:

  • Выбирайте качественные морепродукты. Свежие креветки и мидии придадут блюду яркий вкус. Если используете замороженные, размораживайте их медленно, в холодильнике.
  • Используйте хорошее вино. Оно должно быть сухим, без лишней сладости — лучше всего подойдет шардоне или совиньон блан.
  • Не переваривайте креветки! Они готовятся всего 1-2 минуты, иначе станут резиновыми.
  • Правильные сливки — залог идеального соуса. Жирность не ниже 33%, иначе соус может свернуться.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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