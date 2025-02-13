Эта паста с морепродуктами покорит вас с первой ложки — сливочный соус невероятный

Эта паста — настоящая находка для любителей морепродуктов. Ароматный сливочный соус с белым вином делает блюдо невероятно насыщенным и нежным. Готовится оно всего за 30 минут, а результат впечатлит даже самых требовательных гурманов.
Сварите пасту до состояния аль денте по инструкции на упаковке. Слейте воду, но оставьте 1 стакан жидкости — он пригодится для соуса.
Разогрейте масло в сковороде. Измельчите чеснок и быстро обжарьте его до появления аромата (буквально 10-15 секунд).
Добавьте креветки, посолите и поперчите. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Выложите на тарелку.
Влейте в сковороду вино и кипятите его 2 минуты, чтобы алкоголь выпарился, а вкус стал более насыщенным.
Добавьте мидии, накройте крышкой и готовьте 5 минут, пока они не раскроются. Те, что остались закрытыми, выбросьте. Можно оставить мидии в створках или отделить половину раковины.
Влейте сливки и лимонный сок, снова посолите и поперчите. Томите соус 2-3 минуты, пока он не загустеет.
Соедините пасту, морепродукты и соус. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся после варки пасты.
Украсьте зеленью (по желанию) и сразу подавайте к столу.
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.