Эта паста с морепродуктами покорит вас с первой ложки — сливочный соус невероятный

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта паста — настоящая находка для любителей морепродуктов. Ароматный сливочный соус с белым вином делает блюдо невероятно насыщенным и нежным. Готовится оно всего за 30 минут, а результат впечатлит даже самых требовательных гурманов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста

Ингредиенты (на 4 порции):

Паста (лингвини или другая) — 450 г

Растительное масло — 2 ст. ложки

Чеснок — 4 зубчика

Очищенные креветки — 350 г

Мидии — 300 г

Белое сухое вино — 120 мл

Сливки 33% — 250 мл

Лимонный сок — 20 мл

Соль, перец — по вкусу

Зелень (по желанию)

Пошаговый рецепт:

Сварите пасту до состояния аль денте по инструкции на упаковке. Слейте воду, но оставьте 1 стакан жидкости — он пригодится для соуса. Разогрейте масло в сковороде. Измельчите чеснок и быстро обжарьте его до появления аромата (буквально 10-15 секунд). Добавьте креветки, посолите и поперчите. Обжаривайте по 1-2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Выложите на тарелку. Влейте в сковороду вино и кипятите его 2 минуты, чтобы алкоголь выпарился, а вкус стал более насыщенным. Добавьте мидии, накройте крышкой и готовьте 5 минут, пока они не раскроются. Те, что остались закрытыми, выбросьте. Можно оставить мидии в створках или отделить половину раковины. Влейте сливки и лимонный сок, снова посолите и поперчите. Томите соус 2-3 минуты, пока он не загустеет. Соедините пасту, морепродукты и соус. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды, оставшейся после варки пасты. Украсьте зеленью (по желанию) и сразу подавайте к столу.

Советы для идеального результата:

Выбирайте качественные морепродукты. Свежие креветки и мидии придадут блюду яркий вкус. Если используете замороженные, размораживайте их медленно, в холодильнике.

Используйте хорошее вино. Оно должно быть сухим, без лишней сладости — лучше всего подойдет шардоне или совиньон блан.

Не переваривайте креветки! Они готовятся всего 1-2 минуты, иначе станут резиновыми.

Правильные сливки — залог идеального соуса. Жирность не ниже 33%, иначе соус может свернуться.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).



