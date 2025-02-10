Сода или разрыхлитель — что использовать, чтобы тесто стало пышным

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сода и разрыхлитель выполняют одну и ту же функцию — помогают тесту подняться, делая его пышным и воздушным. Но чтобы выпечка получилась идеальной, важно знать, когда использовать каждый из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Когда добавлять соду?

Сода — это чистый бикарбонат натрия, который вступает в реакцию с кислыми ингредиентами. В результате выделяется углекислый газ, благодаря которому тесто становится пышным.

Используйте соду, если в рецепте есть:

Лимонный сок

Кефир

Простокваша

Сметана

Ягодный сок

Когда использовать разрыхлитель?

Разрыхлитель — это смесь муки, соды и кислоты, поэтому он работает без кислых ингредиентов. Он активируется при контакте с жидкостью, поэтому тесто с разрыхлителем лучше сразу отправлять в духовку.

Важно! Разрыхлитель теряет свои свойства, если долго хранится открытым или намокает.

Теперь вы точно будете знать, что добавить в тесто, чтобы выпечка получилась пышной и вкусной!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

