Сосиски в томатном соусе с рисом — пряное блюдо, которое захочется готовить снова

Обычные молочные сосиски можно превратить в яркое, ароматное и пряное блюдо, если приготовить их в томатном соусе по креольскому рецепту. Имбирь, чеснок, перец чили и лавровый лист придают этому рагу насыщенный вкус и лёгкую остроту. А подавать его лучше всего с отварным длиннозерным рисом.
Подготовьте овощи: очистите лук, чеснок и имбирь. Лук нарежьте кубиками, чеснок и имбирь натрите на мелкой тёрке, чили нашинкуйте.
Обжарьте овощи: разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде и пассеруйте лук, чеснок и имбирь 5 минут.
Добавьте сосиски: нарежьте их кусочками по 3 см, добавьте в сковороду и обжаривайте 3 минуты.
Тушите с томатами: добавьте в сковороду томаты в собственном соку, влейте ½ стакана воды, посолите, поперчите, положите лавровый лист и доведите до кипения.
Готовьте на медленном огне: накройте крышкой и тушите 20 минут.
Подавайте: разложите горячее рагу по тарелкам и подавайте с отварным рисом.
Можно добавить консервированную фасоль или замороженную кукурузу — они прекрасно сочетаются с томатным соусом и делают блюдо ещё сытнее!
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
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