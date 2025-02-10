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Сосиски в томатном соусе с рисом — пряное блюдо, которое захочется готовить снова

1:47
Еда

Обычные молочные сосиски можно превратить в яркое, ароматное и пряное блюдо, если приготовить их в томатном соусе по креольскому рецепту. Имбирь, чеснок, перец чили и лавровый лист придают этому рагу насыщенный вкус и лёгкую остроту. А подавать его лучше всего с отварным длиннозерным рисом.

Испанский рис
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Испанский рис

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Сосиски молочные — 400 г
  • Томаты в собственном соку — 300 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Имбирь — 30 г
  • Перец чили — 1 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Белый рис — по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте овощи: очистите лук, чеснок и имбирь. Лук нарежьте кубиками, чеснок и имбирь натрите на мелкой тёрке, чили нашинкуйте.

Обжарьте овощи: разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде и пассеруйте лук, чеснок и имбирь 5 минут.

Добавьте сосиски: нарежьте их кусочками по 3 см, добавьте в сковороду и обжаривайте 3 минуты.

Тушите с томатами: добавьте в сковороду томаты в собственном соку, влейте &frac12 стакана воды, посолите, поперчите, положите лавровый лист и доведите до кипения.

Готовьте на медленном огне: накройте крышкой и тушите 20 минут.

Подавайте: разложите горячее рагу по тарелкам и подавайте с отварным рисом.

Можно добавить консервированную фасоль или замороженную кукурузу — они прекрасно сочетаются с томатным соусом и делают блюдо ещё сытнее!

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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