Сосиски в томатном соусе с рисом — пряное блюдо, которое захочется готовить снова

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычные молочные сосиски можно превратить в яркое, ароматное и пряное блюдо, если приготовить их в томатном соусе по креольскому рецепту. Имбирь, чеснок, перец чили и лавровый лист придают этому рагу насыщенный вкус и лёгкую остроту. А подавать его лучше всего с отварным длиннозерным рисом.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Испанский рис

Ингредиенты (на 4 порции):

Сосиски молочные — 400 г

Томаты в собственном соку — 300 г

Лавровый лист — 1 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Имбирь — 30 г

Перец чили — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Белый рис — по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте овощи: очистите лук, чеснок и имбирь. Лук нарежьте кубиками, чеснок и имбирь натрите на мелкой тёрке, чили нашинкуйте.

Обжарьте овощи: разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде и пассеруйте лук, чеснок и имбирь 5 минут.

Добавьте сосиски: нарежьте их кусочками по 3 см, добавьте в сковороду и обжаривайте 3 минуты.

Тушите с томатами: добавьте в сковороду томаты в собственном соку, влейте ½ стакана воды, посолите, поперчите, положите лавровый лист и доведите до кипения.

Готовьте на медленном огне: накройте крышкой и тушите 20 минут.

Подавайте: разложите горячее рагу по тарелкам и подавайте с отварным рисом.

Можно добавить консервированную фасоль или замороженную кукурузу — они прекрасно сочетаются с томатным соусом и делают блюдо ещё сытнее!

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

