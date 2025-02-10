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Секрет идеальных пельменей — это тесто удержит весь сок внутри

1:09
Еда

Заварное тесто — лучший вариант для миниатюрных пельменей. Оно эластичное, мягкое, легко раскатывается тонким слоем и при этом не разваривается в воде. Вся вкусная начинка останется внутри, а бульон не вытечет!

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г
  • Горячая вода — 200 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль — 10 г

Как приготовить:

Подготовьте ингредиенты: нагрейте воду до кипения.

Смешайте муку с яйцом и маслом в глубокой миске, перемешайте до увлажнения.

Соль растворите в горячей воде (80°C) и влейте её в тесто.

Замесите тесто: сначала перемешивайте ножом, затем руками. Оно будет горячим, но быстро остынет.

Оставьте тесто на 60 минут в пакете, дважды обминая его за это время.

Через час тесто станет идеально мягким, гладким и эластичным — оно отлично тянется, не рвётся и легко раскатывается тонким слоем. Это идеальный вариант для маленьких пельменей!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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