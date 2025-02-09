Капуста получится в 100 раз вкуснее, если перед тушением сделать это

Тушёная капуста — универсальное блюдо, которое может стать как гарниром, так и самостоятельной трапезой. Однако, чтобы добиться по-настоящему богатого вкуса, стоит применить один кулинарный секрет — предварительную обжарку.
Можно использовать белокочанную, краснокочанную, пекинскую или савойскую. Краснокочанная — более плотная, а пекинская и савойская обладают нежной текстурой.
Этот метод приготовления сделает капусту сочной, насыщенной и ароматной. Попробуйте — и тушёная капуста заиграет новыми красками!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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