Капуста получится в 100 раз вкуснее, если перед тушением сделать это

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста — универсальное блюдо, которое может стать как гарниром, так и самостоятельной трапезой. Однако, чтобы добиться по-настоящему богатого вкуса, стоит применить один кулинарный секрет — предварительную обжарку.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная капуста

Какая капуста подойдёт?

Можно использовать белокочанную, краснокочанную, пекинскую или савойскую. Краснокочанная — более плотная, а пекинская и савойская обладают нежной текстурой.

Шаг 1. Шинковка

Не режьте капусту слишком мелко — оптимально нарезать её квадратными кусочками.

Так овощ сохранит текстуру и не выделит слишком много сока.

Шаг 2. Обжарка — главный секрет!

Разогрейте масло в сковороде с толстым дном на сильном огне.

Выложите капусту и обжаривайте, пока не появится лёгкий ореховый или дымный аромат.

Этот метод придаст блюду насыщенный вкус.

Шаг 3. Тушение

Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой.

Добавьте соль, перец и немного воды, если хотите мягкую текстуру.

Для аромата можно добавить лук-порей, чеснок, имбирь, соевый соус.

Дополнительные ингредиенты:

Чтобы сделать блюдо сытнее, добавьте грибы, мясо, другие овощи.

В конце тушения влейте немного яблочного уксуса — он усилит аромат и вкус.

Этот метод приготовления сделает капусту сочной, насыщенной и ароматной. Попробуйте — и тушёная капуста заиграет новыми красками!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

