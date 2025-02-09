Шарлотка, как у бабушки — ароматная, воздушная и очень вкусная

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка с яблоками — классика домашней выпечки, которая идеально подходит к чаю. Но есть один секрет, благодаря которому этот пирог буквально сметают со стола, а за последний кусочек разворачиваются настоящие баталии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Мука — 140 г

Сахар — 150 г

Соль — ½ ч. л.

Маргарин — 60 г

Разрыхлитель — 3 г

Яблоки — 2 шт.

Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить:

Подготовьте яблоки: помойте, нарежьте тонкими дольками или кубиками (если нарезать кубиками, их лучше вмешать в тесто). Можно добавить груши, персики или даже апельсины.

Готовим тесто: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте муку с разрыхлителем, не прекращая перемешивать. Влейте растопленный маргарин и снова тщательно размешайте.

Выпекание: разогрейте духовку до 180°C, смажьте форму маргарином и вылейте тесто. Сверху выложите дольки яблок. Выпекайте 30 минут.

Завершающий штрих: готовую шарлотку присыпьте сахарной пудрой и дайте ей немного остыть.

Результат — пышная, ароматная шарлотка с нежной текстурой и лёгкой карамельной корочкой. Попробовав один кусочек, никто не сможет остановиться!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

