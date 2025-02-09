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Шарлотка, как у бабушки — ароматная, воздушная и очень вкусная

1:29
Еда

Шарлотка с яблоками — классика домашней выпечки, которая идеально подходит к чаю. Но есть один секрет, благодаря которому этот пирог буквально сметают со стола, а за последний кусочек разворачиваются настоящие баталии.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 140 г
  • Сахар — 150 г
  • Соль — &frac12 ч. л.
  • Маргарин — 60 г
  • Разрыхлитель — 3 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить:

Подготовьте яблоки: помойте, нарежьте тонкими дольками или кубиками (если нарезать кубиками, их лучше вмешать в тесто). Можно добавить груши, персики или даже апельсины.

Готовим тесто: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте муку с разрыхлителем, не прекращая перемешивать. Влейте растопленный маргарин и снова тщательно размешайте.

Выпекание: разогрейте духовку до 180°C, смажьте форму маргарином и вылейте тесто. Сверху выложите дольки яблок. Выпекайте 30 минут.

Завершающий штрих: готовую шарлотку присыпьте сахарной пудрой и дайте ей немного остыть.

Результат — пышная, ароматная шарлотка с нежной текстурой и лёгкой карамельной корочкой. Попробовав один кусочек, никто не сможет остановиться!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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