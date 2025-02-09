Шарлотка, как у бабушки — ароматная, воздушная и очень вкусная

Шарлотка с яблоками — классика домашней выпечки, которая идеально подходит к чаю. Но есть один секрет, благодаря которому этот пирог буквально сметают со стола, а за последний кусочек разворачиваются настоящие баталии.
Подготовьте яблоки: помойте, нарежьте тонкими дольками или кубиками (если нарезать кубиками, их лучше вмешать в тесто). Можно добавить груши, персики или даже апельсины.
Готовим тесто: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте муку с разрыхлителем, не прекращая перемешивать. Влейте растопленный маргарин и снова тщательно размешайте.
Выпекание: разогрейте духовку до 180°C, смажьте форму маргарином и вылейте тесто. Сверху выложите дольки яблок. Выпекайте 30 минут.
Завершающий штрих: готовую шарлотку присыпьте сахарной пудрой и дайте ей немного остыть.
Результат — пышная, ароматная шарлотка с нежной текстурой и лёгкой карамельной корочкой. Попробовав один кусочек, никто не сможет остановиться!
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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