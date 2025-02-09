Хотите удивить гостей? Приготовьте этот пирог с грибами и курицей

Этот нежный, сливочный и хрустящий пирог сочетает в себе рассыпчатое песочное тесто, ароматную начинку из курицы и грибов и сочную сливочную заливку. Несмотря на французское название, это блюдо — родом из советской кулинарии. Жюльеном его называют за способ нарезки ингредиентов, а не из-за связи с Францией. Однако по вкусу он точно не уступает лучшим блюдам высокой кухни!

Фото: freepik слоёный пирог

Ингредиенты (на 8 порций):

Для теста:

Яйца — 2 шт.

Мука — 260 г

Сливочное масло — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

Шампиньоны — 350 г

Куриное филе — 200 г

Лук — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Чёрный перец — по вкусу

Для заливки:

Яйца — 2 шт.

Сливки (12%) — 180 г

Твёрдый сыр — 100 г

Как приготовить:

Приготовьте тесто: просейте муку с солью, добавьте нарезанное масло и разотрите до крошки. Влейте взбитые яйца, замесите тесто, при необходимости добавьте ледяную воду. Заверните в плёнку и отправьте в холодильник.

Обжарьте начинку: грибы нарежьте ломтиками, обжарьте на сухой сковороде, затем с добавлением масла. Лук мелко порежьте и обжарьте отдельно до золотистости. Курицу обжарьте до готовности.

Сделайте заливку: смешайте яйца, сливки, большую часть тёртого сыра, посолите и поперчите.

Формируем пирог: тесто раскатайте, уложите в форму (26 см) с бортиками. Выложите слоями курицу, лук, грибы и залейте сливочной смесью. Посыпьте оставшимся сыром.

Выпекание: разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 30-40 минут до румяной корочки.

Пирог Жюльен хорош как в тёплом, так и в охлаждённом виде. Ароматный, сытный и невероятно вкусный — он станет фаворитом вашего стола!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

