Настоящая карбонара — без сливок, грибов и лишних добавок

Настоящая паста карбонара готовится без сливок, сметаны, лука, грибов и прочих добавок, которыми её "обогащают" за пределами Италии. В оригинальном рецепте, пришедшем из региона Лацио, используется сыр пекорино романо, но мы позволим себе заменить его на пармезан.
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте (минус 1 минута от указанного на упаковке времени).
Смешайте яйца с натёртым сыром, добавьте соль и свежемолотый перец.
Нарежьте бекон, раздавите чеснок плоской стороной ножа.
Обжарьте бекон с чесноком на оливковом масле до хрустящей корочки, затем удалите чеснок.
Добавьте в сковороду пасту, слегка перемешайте.
Влейте яично-сырную смесь, тщательно перемешивая пасту щипцами, чтобы соус равномерно распределился и не свернулся.
Добавьте пару ложек воды из-под спагетти, чтобы сохранить кремовую текстуру.
Подавайте сразу, посыпав оставшимся пармезаном и чёрным перцем.
Настоящая карбонара — это нежный соус из яиц и сыра, а не сливочная паста, которую привыкли видеть в ресторанах!
Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.
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