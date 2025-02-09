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Настоящая карбонара — без сливок, грибов и лишних добавок

1:35
Еда

Настоящая паста карбонара готовится без сливок, сметаны, лука, грибов и прочих добавок, которыми её "обогащают" за пределами Италии. В оригинальном рецепте, пришедшем из региона Лацио, используется сыр пекорино романо, но мы позволим себе заменить его на пармезан.

Спагетти карбонара
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти карбонара

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Спагетти — 140 г
  • Грудинка сырокопчёная (бекон) — 100 г
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Сыр пармезан — 40 г
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте (минус 1 минута от указанного на упаковке времени).
Смешайте яйца с натёртым сыром, добавьте соль и свежемолотый перец.
Нарежьте бекон, раздавите чеснок плоской стороной ножа.
Обжарьте бекон с чесноком на оливковом масле до хрустящей корочки, затем удалите чеснок.
Добавьте в сковороду пасту, слегка перемешайте.
Влейте яично-сырную смесь, тщательно перемешивая пасту щипцами, чтобы соус равномерно распределился и не свернулся.
Добавьте пару ложек воды из-под спагетти, чтобы сохранить кремовую текстуру.
Подавайте сразу, посыпав оставшимся пармезаном и чёрным перцем.

Настоящая карбонара — это нежный соус из яиц и сыра, а не сливочная паста, которую привыкли видеть в ресторанах!

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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