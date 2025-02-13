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Любите сыр? Будьте осторожны — в этих случаях он может быть опасен

2:41
Еда

Сыр — один из самых популярных продуктов, который присутствует в рационе большинства людей. Он вкусен, питателен и богат кальцием. Однако, несмотря на его полезные свойства, сыр подходит далеко не всем. Диетолог Елена Соломатина объяснила, в каких случаях от этого продукта лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью.

тёртый сыр
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
тёртый сыр

Кому стоит ограничить употребление сыра

  1. Людям с чувствительностью к тирамину
    Некоторые люди замечают, что после употребления сыра у них появляется головная боль. Это может быть связано с содержанием в продукте вещества тирамин. Оно влияет на кровеносные сосуды и нервную систему, что у некоторых людей вызывает неприятные симптомы — головные боли и даже мигрени. Особенно осторожными нужно быть тем, кто сочетает сыр с красным вином. Вино расширяет сосуды, а вместе с тирамином это может привести к резкому скачку давления и усилению болевого синдрома.

  2. Людям с гипертонией
    Сыр содержит большое количество соли, которая негативно влияет на артериальное давление. Людям с гипертонией он может причинить больше вреда, чем пользы, провоцируя отеки и повышение нагрузки на сердце. Однако полностью отказываться от продукта не обязательно. Можно выбирать менее соленые сорта, например, моцареллу, адыгейский сыр или рикотту. Они содержат значительно меньше натрия и считаются более безопасными.

  3. Беременным женщинам
    В период беременности важно тщательно следить за рационом, ведь некоторые продукты могут представлять угрозу не только для женщины, но и для будущего ребенка. Особую опасность несут сыры с плесенью, такие как бри, камамбер, дорблю и другие мягкие сорта. Они могут содержать бактерию листерию, которая вызывает инфекцию листериоз. Это заболевание особенно опасно для беременных, так как может привести к осложнениям, включая преждевременные роды или даже выкидыш. Чтобы избежать риска, врачи рекомендуют исключить из рациона любые непастеризованные молочные продукты.

Стоит ли полностью отказываться от сыра

Если у вас нет противопоказаний, сыр может быть полезной частью рациона. Он содержит белок, кальций, фосфор и витамины группы В, которые поддерживают здоровье костей, мышц и нервной системы. Главное — выбирать натуральные сорта, избегать пересоленных и обработанных продуктов и следить за количеством, ведь сыр достаточно калориен.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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