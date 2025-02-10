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Картофельные драники по-швейцарски: секретный ингредиент, который всё изменит

1:07
Еда

Приготовьте драники по нашему уникальному рецепту, чтобы порадовать своих близких. Это блюдо, также известное как швейцарские оладьи, станет отличным дополнением к вашему столу.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Вам понадобятся:

  • Картофель — 1 кг
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Полутвёрдый сыр — 100 г
  • Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

  1. Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Переложите в миску.
  2. Посолите картофель и тщательно перемешайте.
  3. Влейте в миску холодную воду и оставьте на 15 минут.
  4. Слейте лишнюю влагу из картофеля.
  5. Добавьте черный перец и натертый сыр. Перемешайте до однородной массы.
  6. Сформируйте небольшие лепешки из полученной смеси.
  7. Обжарьте лепешки на сковороде в разогретом растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые драники получатся сочными, ароматными и невероятно вкусными. Подавайте их горячими с добавлением сметаны или любимого соуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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