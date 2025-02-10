Картофельные драники по-швейцарски: секретный ингредиент, который всё изменит

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте драники по нашему уникальному рецепту, чтобы порадовать своих близких. Это блюдо, также известное как швейцарские оладьи, станет отличным дополнением к вашему столу.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Вам понадобятся:

Картофель — 1 кг

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Полутвёрдый сыр — 100 г

Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Переложите в миску. Посолите картофель и тщательно перемешайте. Влейте в миску холодную воду и оставьте на 15 минут. Слейте лишнюю влагу из картофеля. Добавьте черный перец и натертый сыр. Перемешайте до однородной массы. Сформируйте небольшие лепешки из полученной смеси. Обжарьте лепешки на сковороде в разогретом растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые драники получатся сочными, ароматными и невероятно вкусными. Подавайте их горячими с добавлением сметаны или любимого соуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

