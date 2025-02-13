Не варите брокколи дольше 3 минут: вот что с ней случится, если передержать

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта капуста варится всего за пару минут, но многие упускают момент, оставляя её на плите дольше, чем нужно. В результате брокколи теряет текстуру, становится водянистой и невзрачной. Чтобы избежать этой ошибки, важно соблюдать правильную технику приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Vikramdewangan22889, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блюдо из рыбы и овощей

Как варить брокколи, чтобы она осталась хрустящей и яркой

Подготовьте овощ. Промойте брокколи холодной водой, удалите лишнюю влагу и разрежьте соцветия на равные части. Это обеспечит равномерное приготовление. Опустите в кипящую воду. Добавьте брокколи в подсоленную воду и варите 2-3 минуты без крышки. Остудите правильно. Чтобы сохранить текстуру и яркий цвет, можно сразу переложить капусту в ледяную воду.

Как подать брокколи вкусно

Готовую капусту можно заправить лимонным соком, оливковым маслом, добавить чеснок, тертый сыр или даже горчицу. Последний вариант не только придаст пикантный вкус, но и усилит полезные свойства брокколи.

Уточнения

Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group.

