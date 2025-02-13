Не варите брокколи дольше 3 минут: вот что с ней случится, если передержать

Эта капуста варится всего за пару минут, но многие упускают момент, оставляя её на плите дольше, чем нужно. В результате брокколи теряет текстуру, становится водянистой и невзрачной. Чтобы избежать этой ошибки, важно соблюдать правильную технику приготовления.
Готовую капусту можно заправить лимонным соком, оливковым маслом, добавить чеснок, тертый сыр или даже горчицу. Последний вариант не только придаст пикантный вкус, но и усилит полезные свойства брокколи.
Бро́кколи — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида - Brassica oleracea var. italica Plenck При современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Italica Group.
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