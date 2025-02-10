Сырный суп с изюминкой: добавьте в него секретный ингредиент и наслаждайтесь

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление первых блюд на обед — задача, с которой регулярно сталкиваются многие хозяйки. Хочется, чтобы супы были вкусными и разнообразными. Сегодня мы поделимся рецептом сырного супа с секретным ингредиентом, который добавит вашему обеду изысканности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Ингредиенты:

3 картофелины,

1 луковица,

1 морковь,

3 охотничьи колбаски для жарки,

50 г плавленого сыра,

соль, специи и зелень по вкусу.

Приготовление

Начните с очистки и нарезки картофеля кубиками. Поместите его в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте вариться. Тем временем приготовьте зажарку из лука и моркови. Когда овощи станут золотистыми, добавьте тот самый секретный ингредиент для чудесного вкуса и аромата — нарезанные охотничьи колбаски для жарки и обжаривайте всё вместе до готовности. Затем переложите обжарку в кастрюлю с картофелем. Варите суп до мягкости картофеля, затем добавьте соль и специи по вкусу. В конце приготовления тёртый плавленый сыр придаст супу густоту и насыщенность. Когда сыр полностью расплавится, выключите огонь.

Подавайте суп, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр.

