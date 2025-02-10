Сырный суп с изюминкой: добавьте в него секретный ингредиент и наслаждайтесь

Приготовление первых блюд на обед — задача, с которой регулярно сталкиваются многие хозяйки. Хочется, чтобы супы были вкусными и разнообразными. Сегодня мы поделимся рецептом сырного супа с секретным ингредиентом, который добавит вашему обеду изысканности.
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп
Ингредиенты:
3 картофелины,
1 луковица,
1 морковь,
3 охотничьи колбаски для жарки,
50 г плавленого сыра,
соль, специи и зелень по вкусу.
Приготовление
Начните с очистки и нарезки картофеля кубиками. Поместите его в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте вариться.
Тем временем приготовьте зажарку из лука и моркови. Когда овощи станут золотистыми, добавьте тот самый секретный ингредиент для чудесного вкуса и аромата — нарезанные охотничьи колбаски для жарки и обжаривайте всё вместе до готовности. Затем переложите обжарку в кастрюлю с картофелем.
Варите суп до мягкости картофеля, затем добавьте соль и специи по вкусу.
В конце приготовления тёртый плавленый сыр придаст супу густоту и насыщенность. Когда сыр полностью расплавится, выключите огонь.