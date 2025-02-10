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Сырный суп с изюминкой: добавьте в него секретный ингредиент и наслаждайтесь

1:22
Еда

Приготовление первых блюд на обед — задача, с которой регулярно сталкиваются многие хозяйки. Хочется, чтобы супы были вкусными и разнообразными. Сегодня мы поделимся рецептом сырного супа с секретным ингредиентом, который добавит вашему обеду изысканности.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Ингредиенты:

  • 3 картофелины,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 3 охотничьи колбаски для жарки,
  • 50 г плавленого сыра,
  • соль, специи и зелень по вкусу.

Приготовление

  1. Начните с очистки и нарезки картофеля кубиками. Поместите его в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и поставьте вариться.
  2. Тем временем приготовьте зажарку из лука и моркови. Когда овощи станут золотистыми, добавьте тот самый секретный ингредиент для чудесного вкуса и аромата — нарезанные охотничьи колбаски для жарки и обжаривайте всё вместе до готовности. Затем переложите обжарку в кастрюлю с картофелем.
  3. Варите суп до мягкости картофеля, затем добавьте соль и специи по вкусу.
  4. В конце приготовления тёртый плавленый сыр придаст супу густоту и насыщенность. Когда сыр полностью расплавится, выключите огонь.

Подавайте суп, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рный суп — питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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