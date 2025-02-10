Вкусный и яркий салат из свеклы с изюмом и орехами: просто, быстро, вкусно, а как полезно!

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество рецептов салатов из свеклы. Они очень вкусны, красиво выглядят, к тому же в них множество витаминов и минералов. Вот один из них — простой и вкусный домашний салат "Румяная красавица".

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из свеклы

Ингредиенты:

Отварная свекла — 3 шт.

Изюм — 100 г

Зеленое яблоко — 2 шт.

Грецкие орехи — 1 горсть

Чеснок — по вкусу

Соль — по вкусу

Сметана — по вкусу

Приготовление:

Отварите свеклу до готовности, затем очистите её от кожуры и натрите на крупной тёрке. Изюм замочите в тёплой воде на некоторое время. Яблоки очистите от кожуры и семян, а затем нарежьте мелкими кубиками или соломкой. Измельчите грецкие орехи и чеснок. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте соль и сметану по вкусу. Хорошо перемешайте.



Чтобы салат настоялся и стал ещё вкуснее, уберите его в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей украсьте зеленью или орехами по желанию.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).



Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.

