Вкусный и яркий салат из свеклы с изюмом и орехами: просто, быстро, вкусно, а как полезно!

Существует множество рецептов салатов из свеклы. Они очень вкусны, красиво выглядят, к тому же в них множество витаминов и минералов. Вот один из них — простой и вкусный домашний салат "Румяная красавица".
Ингредиенты:
Приготовление:
Чтобы салат настоялся и стал ещё вкуснее, уберите его в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей украсьте зеленью или орехами по желанию.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).
Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.
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