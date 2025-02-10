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Вкусный и яркий салат из свеклы с изюмом и орехами: просто, быстро, вкусно, а как полезно!

1:07
Еда

Существует множество рецептов салатов из свеклы. Они очень вкусны, красиво выглядят, к тому же в них множество витаминов и минералов. Вот один из них — простой и вкусный домашний салат "Румяная красавица".

Салат из свеклы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из свеклы

Ингредиенты:

  • Отварная свекла — 3 шт.
  • Изюм — 100 г
  • Зеленое яблоко — 2 шт.
  • Грецкие орехи — 1 горсть
  • Чеснок — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Сметана — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите свеклу до готовности, затем очистите её от кожуры и натрите на крупной тёрке.
  2. Изюм замочите в тёплой воде на некоторое время.
  3. Яблоки очистите от кожуры и семян, а затем нарежьте мелкими кубиками или соломкой.
  4. Измельчите грецкие орехи и чеснок.
  5. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте соль и сметану по вкусу. Хорошо перемешайте.


Чтобы салат настоялся и стал ещё вкуснее, уберите его в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей украсьте зеленью или орехами по желанию.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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