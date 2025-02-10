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Рюмка на дне кастрюли: как приготовить идеальный говяжий бульон, забыв о нём на два часа

1:00
Еда

Приготовление идеального говяжьего бульона — желание каждой хозяйки. Он должен быть прозрачным, а мясо нежным и мягким.

Бульон в кастрюле
Фото: commons.wikimedia.org by F Ceragioli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бульон в кастрюле

Профессиональные повара утверждают, что для достижения этой цели мясо нужно не варить, а томить на медленном огне. Однако не каждая хозяйка может поддерживать нужную температуру. Постоянно стоять у плиты и контролировать процесс варки в течение двух часов довольно сложно.

Есть простой способ, который доступен каждому. Нужно поместить стеклянную рюмку на дно кастрюли перед началом варки.

Если температура жидкости резко поднимется, рюмка начнёт дребезжать из-за воздушных пузырей, поднимающихся со дна. Это сигнал о том, что нужно уменьшить огонь.

С этим советом вам больше не придётся постоянно следить за процессом приготовления бульона и можно будет спокойно заниматься своими делами, пока он томится на огне оптимальной температуры.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Рю́мка — вид стеклянной или хрустальной посуды для употребления спиртных напитков.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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