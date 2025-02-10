Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки избегают запекать рыбу, опасаясь, что она получится сухой. Однако, зная несколько кулинарных секретов, можно приготовить очень сочное и нежное рыбное филе. Для этого рецепта отлично подойдут треска или пикша.

Фото: flickr.com by Martin Cathrae, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыба, запечённая с сыром

Ингредиенты:

Филе трески — 400 г

Морковь — 2 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Картофель — 400 г

Сметана — 1 ст. л.

Твердый сыр — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Нарежьте филе трески на порционные кусочки. Овощи очистите и нарежьте тонкими колечками. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее рыбу и овощи. Посолите и поперчите по вкусу. Приготовьте соус: смешайте сметану с половиной натертого сыра. Полученной смесью полейте рыбу с овощами. Сверху посыпьте блюдо оставшимся сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Следуя этому рецепту, вы получите сочное и ароматное рыбное филе, которое станет украшением любого стола.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

