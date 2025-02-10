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Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами

1:14
Еда

Многие хозяйки избегают запекать рыбу, опасаясь, что она получится сухой. Однако, зная несколько кулинарных секретов, можно приготовить очень сочное и нежное рыбное филе. Для этого рецепта отлично подойдут треска или пикша.

Рыба, запечённая с сыром
Фото: flickr.com by Martin Cathrae, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыба, запечённая с сыром

Ингредиенты:

  • Филе трески — 400 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Картофель — 400 г
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Твердый сыр — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

  1. Нарежьте филе трески на порционные кусочки. Овощи очистите и нарежьте тонкими колечками.
  2. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее рыбу и овощи. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Приготовьте соус: смешайте сметану с половиной натертого сыра. Полученной смесью полейте рыбу с овощами.
  4. Сверху посыпьте блюдо оставшимся сыром и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Следуя этому рецепту, вы получите сочное и ароматное рыбное филе, которое станет украшением любого стола.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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