Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами

Многие хозяйки избегают запекать рыбу, опасаясь, что она получится сухой. Однако, зная несколько кулинарных секретов, можно приготовить очень сочное и нежное рыбное филе. Для этого рецепта отлично подойдут треска или пикша.
Ингредиенты:
Приготовление:
Следуя этому рецепту, вы получите сочное и ароматное рыбное филе, которое станет украшением любого стола.
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
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