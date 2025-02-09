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Готовим вкусный домашний сыр всего за несколько часов из четырёх простых ингредиентов

1:01
Еда

Приготовить вкусный домашний сыр можно быстро и легко. Вот простой рецепт, который вам точно понравится.

Сыр
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Для этого понадобятся:

  • 1.5 литра молока с жирностью не менее 3,5%,
  • 4 яйца,
  • 1 ч. ложка соли,
  • 230 г сметаны.

Как сделать

  1. Налейте молоко в кастрюлю, добавьте соль и поставьте на средний огонь.
  2. В это время взбейте яйца со сметаной с помощью венчика до получения однородной массы.
  3. Когда молоко закипит, влейте в него взбитую смесь и, постоянно помешивая, продолжайте варить ещё 7-10 минут. Как только на поверхности появятся хлопья, процедите смесь через марлю, уложенную в дуршлаг.
  4. Затем тщательно утрамбуйте получившийся сыр, накройте его тарелкой и установите сверху груз.
  5. Через пару часов сыр будет готов к употреблению. Приятного аппетита!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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