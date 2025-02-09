Готовим вкусный домашний сыр всего за несколько часов из четырёх простых ингредиентов

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусный домашний сыр можно быстро и легко. Вот простой рецепт, который вам точно понравится.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Для этого понадобятся:

1.5 литра молока с жирностью не менее 3,5%,

4 яйца,

1 ч. ложка соли,

230 г сметаны.

Как сделать

Налейте молоко в кастрюлю, добавьте соль и поставьте на средний огонь. В это время взбейте яйца со сметаной с помощью венчика до получения однородной массы. Когда молоко закипит, влейте в него взбитую смесь и, постоянно помешивая, продолжайте варить ещё 7-10 минут. Как только на поверхности появятся хлопья, процедите смесь через марлю, уложенную в дуршлаг. Затем тщательно утрамбуйте получившийся сыр, накройте его тарелкой и установите сверху груз. Через пару часов сыр будет готов к употреблению. Приятного аппетита!

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

