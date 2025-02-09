Готовим вкусный домашний сыр всего за несколько часов из четырёх простых ингредиентов

Приготовить вкусный домашний сыр можно быстро и легко. Вот простой рецепт, который вам точно понравится.
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Сыр
Для этого понадобятся:
1.5 литра молока с жирностью не менее 3,5%,
4 яйца,
1 ч. ложка соли,
230 г сметаны.
Как сделать
Налейте молоко в кастрюлю, добавьте соль и поставьте на средний огонь.
В это время взбейте яйца со сметаной с помощью венчика до получения однородной массы.
Когда молоко закипит, влейте в него взбитую смесь и, постоянно помешивая, продолжайте варить ещё 7-10 минут. Как только на поверхности появятся хлопья, процедите смесь через марлю, уложенную в дуршлаг.
Затем тщательно утрамбуйте получившийся сыр, накройте его тарелкой и установите сверху груз.
Через пару часов сыр будет готов к употреблению. Приятного аппетита!
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.