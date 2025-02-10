Пересолили фарш? Не беда! Простые лайфхаки помогут спасти вкус блюда

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

1. Лимонный сок. Выжмите немного сока лимона прямо на готовые котлеты перед подачей. Кислота поможет сбалансировать вкус и уменьшить ощущение солёности.

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

2. Сметана или йогурт. Добавьте в фарш немного сметаны или несладкого йогурта. Это сделает котлеты более мягкими и сочными, а излишняя соль станет менее заметной.

3. Дополнительное мясо. Если у вас осталось свежее мясо, добавьте его в пересоленный фарш. Таким образом, общий объем увеличится, и соль распределится равномернее.

4. Картофель и крахмал. Пропустите через мясорубку сырую или вареную картофелину и добавьте её в фарш вместе с небольшим количеством крахмала. Это не только уменьшит солёность, но и улучшит текстуру котлет.

5. Овощи. Попробуйте добавить в фарш свежие овощи, такие как кабачок, тыква или огурец. Они впитывают часть соли и делают котлеты более лёгкими и полезными.

Любой из этих методов поможет вам справиться с проблемой пересола и приготовить вкусные котлеты, которые понравятся всем.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



