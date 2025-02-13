Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать

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1:44
Еда

Эта индийская специя давно считается натуральным лекарством, но действительно ли она настолько полезна? В эфире программы «О самом главном» врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какие свойства куркумы подтверждены наукой.

Порошок куркумы
Фото: Flickr by Formulate Health, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порошок куркумы

Чем полезна куркума

  1. Защищает клетки от повреждений. Куркумин обладает мощными антиоксидантными свойствами и помогает бороться со свободными радикалами, которые разрушают организм.
  2. Улучшает память. Исследования показали, что при употреблении куркумы в течение 18 месяцев у пожилых людей улучшаются когнитивные функции. Специя снижает выработку патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
  3. Снижает уровень сахара в крови. Куркума влияет на процессы выработки глюкозы в печени, помогая людям с диабетом. К тому же она защищает печень и почки от осложнений сахарной болезни.
  4. Облегчает боль в суставах. Всего 0,5 г куркумина в день помогают уменьшить воспаление и отеки. Причем по эффективности он не уступает некоторым аптечным препаратам.
  5. Улучшают состояние кожи. В Индии куркуму используют уже 1500 лет — компрессы из куркумы, масла и муки способствуют обновлению кожи и придают ей здоровый цвет.
  6. Снижает риск сердечного приступа. Куркумин благоприятно влияет на сердце и сосуды.
  7. Поднимает настроение. Эта специя стимулирует выработку серотонина и дофамина — гормонов радости, помогая бороться с тревожностью и стрессом.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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